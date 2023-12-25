Сторонники оппозиции заблокировали улицу перед избиркомом в Белграде

БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. В Белграде сторонники прозападного блока "Сербия против насилия" заблокировали улицу перед Республиканской избирательной комиссией, передает корреспондент РИА Новости. Около 18:00 (20:00 мск) митингующие в восьмой раз собрались перед зданием РИК и перекрыли улицу Краля Милана. По сравнению со вчерашнем днем количество демонстрантов уменьшилось в несколько раз. Они используют свистки, дудки и выкрикивают оскорбительные лозунги. Ранее в понедельник несколько сотен студентов заблокировали движение перед зданием Министерства госуправления и самоуправления. Затем они поднялись на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша, где расположены с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой — разрушенные бомбардировками НАТО здания Генштаба и Минобороны, иностранные посольства. Манифестанты требовали от властей обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах.По запросу избиркома МВД и Министерства госуправления проверили прописку и реальное проживание по адресам около 500 спорных для оппозиции избирателей в Белграде, но не нашли нарушений.В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.Кроме того, его сторонники заняли ступени здания администрации Белграда, перекрыли прилегающую улицу и устроили беспорядки. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Накануне поздно вечером полиция в течение нескольких минут разогнала митингующих, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. В обращении к гражданам он заявил, что эти протесты — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.По данным МВД страны, травмы получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сторонники оппозиции блокируют улицу перед избиркомом. Кадры из Белграда
Сторонники оппозиции блокируют улицу перед избиркомом. Кадры из Белграда
в мире, белград (город), сербия, беспорядки в белграде, александр вучич, ана брнабич, нато
В мире, Белград (город), Сербия, Беспорядки в Белграде, Александр Вучич, Ана Брнабич, НАТО
Сторонники оппозиции заблокировали улицу перед избиркомом в Белграде
Сторонники прозападной оппозиции заблокировали улицу перед избиркомом в Белграде
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БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. В Белграде сторонники прозападного блока "Сербия против насилия" заблокировали улицу перед Республиканской избирательной комиссией, передает корреспондент РИА Новости.
Около 18:00 (20:00 мск) митингующие в восьмой раз собрались перед зданием РИК и перекрыли улицу Краля Милана.
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По сравнению со вчерашнем днем количество демонстрантов уменьшилось в несколько раз. Они используют свистки, дудки и выкрикивают оскорбительные лозунги.
Ранее в понедельник несколько сотен студентов заблокировали движение перед зданием Министерства госуправления и самоуправления. Затем они поднялись на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша, где расположены с одной стороны МИД и правительство Сербии, а с другой — разрушенные бомбардировками НАТО здания Генштаба и Минобороны, иностранные посольства. Манифестанты требовали от властей обнародовать списки избирателей на прошедших парламентских и муниципальных выборах.
По запросу избиркома МВД и Министерства госуправления проверили прописку и реальное проживание по адресам около 500 спорных для оппозиции избирателей в Белграде, но не нашли нарушений.
В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.
Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.
Кроме того, его сторонники заняли ступени здания администрации Белграда, перекрыли прилегающую улицу и устроили беспорядки. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
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Накануне поздно вечером полиция в течение нескольких минут разогнала митингующих, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. В обращении к гражданам он заявил, что эти протесты — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.
По данным МВД страны, травмы получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
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