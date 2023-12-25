https://ria.ru/20231225/belgrad-1917875391.html

Посол России в Белграде прибыл на встречу с Вучичем

Посол России в Белграде прибыл на встречу с Вучичем - РИА Новости, 25.12.2023

Посол России в Белграде прибыл на встречу с Вучичем

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко прибыл на встречу с сербским президентом Александром Вучичем на фоне протестов в Белграде, передает корреспондент РИА РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:04

2023-12-25T11:04

2023-12-25T11:46

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александр вучич

александр боцан-харченко

белград (город)

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко прибыл на встречу с сербским президентом Александром Вучичем на фоне протестов в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.Премьер Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках. Вучич и глава МИД Ивица Дачич назначили в понедельник встречи с российским послом Боцан-Харченко, как сообщили ранее их пресс-службы.Около 9.00 (11.00 мск) автомобиль посольства России прибыл ко входу в резиденцию президента Сербии. Она находится на расстоянии около 200 метров от скупщины (представительного органа и администрации) Белграда, где накануне произошли беспорядки. Глава диппредставительства с сотрудниками посольства зашёл в здание на встречу за закрытыми дверями с главой государства.По данным президента Сербии, серьезные травмы на протестах оппозиции получили двое полицейских, задержаны свыше 35 демонстрантов.Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.

https://ria.ru/20231225/belgrad-1917829734.html

https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сербия, в мире, александр вучич, александр боцан-харченко, белград (город), беспорядки в белграде