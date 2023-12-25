https://ria.ru/20231225/belgrad-1917829734.html

И. о. мэра Белграда показал ущерб, нанесенный демонстрантами

И. о. мэра Белграда показал ущерб, нанесенный демонстрантами - РИА Новости, 25.12.2023

И. о. мэра Белграда показал ущерб, нанесенный демонстрантами

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич продемонстрировал журналистам и общественности ущерб, который нанесли в ночь на понедельник протестующие... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T03:27

2023-12-25T03:27

2023-12-25T09:54

в мире

белград (город)

сербия

россия

александр вучич

ана брнабич

беспорядки в белграде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917854815_0:0:2522:1418_1920x0_80_0_0_43fa71b2ed42f4797e109de55f61f5b8.png

БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич продемонстрировал журналистам и общественности ущерб, который нанесли в ночь на понедельник протестующие зданию скупщины (представительного органа и администрации) сербской столицы. Участники беспорядков бросали камни и били палками в двери и окна старинного здания, пострадали фасад, внутренние помещения и оборудование в них. Предварительно нанесенный ущерб оценивается как крупный. Такой вред историческому зданию, по словам Шапича, могли нанести лишь люди "без совести и ответственности". "Можете видеть, на что похож "Старый двор", здание под защитой государства, построенное в 1881 году, салон XIX века с оригинальной мебелью - нанесенный ему ущерб невосполним... Сейчас вы видите, насколько термин "майданизация" был правдив. Это нормальный человек не может "разжевать", а тем более комментировать. Снова говорю всем, кто не думает как я, что если вы путем анархии попытаетесь прийти к власти, то уничтожите государство, которое завтра не сможет защитить народ, за который вы думаете, что боретесь", - написал исполняющий обязанности мэра в соцсетях и приложил фото и видео разрушений. На опубликованных им фотографиях можно увидеть поврежденную оргтехнику и мебель, разбитые окна в кабинетах, разбросанный мусор, камни и осколки стекла на лестнице. По данным президента Сербии Александра Вучича, в ходе беспорядков серьезные травмы получили двое полицейских, задержаны более 35 демонстрантов. Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в здание парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, и заверил, что власти защитят порядок. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. Вучич также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о беспорядках. Позднее премьер Сербии Ана Брнабич поблагодарила за информацию о готовившихся беспорядках спецслужбы РФ.

https://ria.ru/20231225/vuchich-1917825365.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917820031.html

белград (город)

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белград (город), сербия, россия, александр вучич, ана брнабич, беспорядки в белграде