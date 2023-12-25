Fox News включил Байдена в список главных политических лузеров
Fox News включил Байдена в список главных политических лузеров 2023 года
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Телеканал Fox News включил президента США Джо Байдена в список главных неудачников американской политики в 2023 году.
Fox News, который ориентируется на консервативную аудиторию и симпатизирует республиканской оппозиции, объяснил свой выбор низкими рейтингами 80-летнего верховного главнокомандующего ВС США и процедурами импичмента, которые запускают его оппоненты в конгрессе.
"В дополнение к вопросам о возрасте и о том, какую выгоду он получил от работы вице-президентом (в администрации Барака Обамы - ред.), Байден также столкнулся с негодованием прогрессивного крыла (собственной Демократической партии - ред.) из-за своей поддержки Израиля в войне против (палестинского движения - ред.) ХАМАС", - передает телеканал.
Компанию Байдену в списке политических лузеров составили Кевин Маккарти, который в начале года был с 15-го раза избран спикером палаты представителей, а в конце - смещен с должности, и чернокожая лесбиянка Лори Лайтфут, не сумевшая переизбраться мэром Чикаго. Еще один фигурант списка, Джордж Сантос, был со скандалом изгнан из конгресса после того, как его уличили во вранье о своей биографии и обвинили в финансовом мошенничестве.
Республиканский губернатор Виргинии Гленн Янгкин не смог удержать законодательное собрание штата под контролем своей партии. Конгрессвумен палестинского происхождения Рашида Тлаиб подверглась формальному порицанию коллег за яростную критику Израиля, а Сюзанна Гибсон провалилась на выборах в виргинскую легислатуру, когда выяснилось, что она вместе с мужем за деньги транслировала онлайн свои любовные утехи.