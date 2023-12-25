https://ria.ru/20231225/bayden-1917833733.html

Fox News включил Байдена в список главных политических лузеров

Fox News включил Байдена в список главных политических лузеров - РИА Новости, 25.12.2023

Fox News включил Байдена в список главных политических лузеров

Телеканал Fox News включил президента США Джо Байдена в список главных неудачников американской политики в 2023 году. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T05:27

2023-12-25T05:27

2023-12-25T05:27

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Телеканал Fox News включил президента США Джо Байдена в список главных неудачников американской политики в 2023 году. Fox News, который ориентируется на консервативную аудиторию и симпатизирует республиканской оппозиции, объяснил свой выбор низкими рейтингами 80-летнего верховного главнокомандующего ВС США и процедурами импичмента, которые запускают его оппоненты в конгрессе. "В дополнение к вопросам о возрасте и о том, какую выгоду он получил от работы вице-президентом (в администрации Барака Обамы - ред.), Байден также столкнулся с негодованием прогрессивного крыла (собственной Демократической партии - ред.) из-за своей поддержки Израиля в войне против (палестинского движения - ред.) ХАМАС", - передает телеканал. Компанию Байдену в списке политических лузеров составили Кевин Маккарти, который в начале года был с 15-го раза избран спикером палаты представителей, а в конце - смещен с должности, и чернокожая лесбиянка Лори Лайтфут, не сумевшая переизбраться мэром Чикаго. Еще один фигурант списка, Джордж Сантос, был со скандалом изгнан из конгресса после того, как его уличили во вранье о своей биографии и обвинили в финансовом мошенничестве. Республиканский губернатор Виргинии Гленн Янгкин не смог удержать законодательное собрание штата под контролем своей партии. Конгрессвумен палестинского происхождения Рашида Тлаиб подверглась формальному порицанию коллег за яростную критику Израиля, а Сюзанна Гибсон провалилась на выборах в виргинскую легислатуру, когда выяснилось, что она вместе с мужем за деньги транслировала онлайн свои любовные утехи.

https://ria.ru/20231225/bayden-1917828021.html

https://ria.ru/20231219/biden-1916785885.html

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в мире, сша, джо байден