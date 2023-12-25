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Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 142 - РИА Новости, 25.12.2023
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03:17 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/bapor-1917829375.html
Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 142
Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 142 - РИА Новости, 25.12.2023
Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 142
Число погибших в секторе Газа сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) возросло до 142, сообщает организация в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T03:17
2023-12-25T03:17
в мире
израиль
хамас
оон
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) возросло до 142, сообщает организация в своем докладе. Ранее агентство сообщало о 133 погибших сотрудниках. "В результате общее число убитых сотрудников БАПОР достигло 142", - сказано в докладе, размещенном на сайте агентства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231225/egipet-1917826177.html
https://ria.ru/20231224/gaza-1917818816.html
израиль
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, хамас, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Число погибших сотрудников БАПОР возросло до 142

Доклад: число погибших сотрудников БАПОР возросло до 142

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) возросло до 142, сообщает организация в своем докладе.
Ранее агентство сообщало о 133 погибших сотрудниках.
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"В результате общее число убитых сотрудников БАПОР достигло 142", - сказано в докладе, размещенном на сайте агентства.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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В секторе Газа заявили о 70 погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев
Вчера, 23:55
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильХАМАСООНБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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