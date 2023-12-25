https://ria.ru/20231225/babchenko-1917973100.html

Суд оштрафовал Бабченко* за неуказание статуса иноагента в соцсетях

Суд оштрафовал Бабченко* за неуказание статуса иноагента в соцсетях - РИА Новости, 25.12.2023

Суд оштрафовал Бабченко* за неуказание статуса иноагента в соцсетях

Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей журналиста Аркадия Бабченко* из-за неуказания им своего статуса в социальных сетях, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T16:13

2023-12-25T16:13

2023-12-25T16:13

происшествия

россия

аркадий бабченко

украина

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152182/09/1521820962_0:646:4911:3408_1920x0_80_0_0_6e8f2ae052d42ce61bb71aa528c775bf.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей журналиста Аркадия Бабченко* из-за неуказания им своего статуса в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Бабченко* наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Министерство юстиции РФ в апреле 2023 года внесло проживающего за границей Бабченко* в реестр иностранных агентов, в том числе, за сбор средств для украинских силовиков и распространение фейков "о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике". Бабченко* неоднократно на протяжении ряда лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, он пообещал вернуться в Москву на американском танке Abrams под флагом НАТО. Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что его якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко* появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак информация об "убийстве" Бабченко* была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20231223/grazhdanstvo-1917608513.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, аркадий бабченко, украина, москва