Российский автопром получил второй шанс, заявил Мантуров
Мантуров: российский автопром получил второй шанс, которым точно воспользуется
Московский автомобильный завод "Москвич". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский автопром получил второй шанс, которым в этот раз точно воспользуется, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
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"Это уже будут именно совместные производства с китайскими партнерами. <…> Мы готовы к сотрудничеству, и наши восточные партнеры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома", — подчеркнул вице-премьер.
Он напомнил, что сегодня китайский автопром — один из мировых лидеров. Внутренний рынок КНР составляет порядка 30 миллионов автомобилей, поэтому нет сомнений, что Китай поступательно освоит рынки Африки, Латинской Америки, Европы и Северной Америки.
Кроме того, возрождается российская отрасль автокомпонентов, продолжил Мантуров. Он рассказал, что западные производители выходили на рынок со своей кооперацией и только во вторую очередь рассматривали возможность использования местной продукции.
Россия открывала рынок для многих крупных автопроизводителей: западных, японских и южнокорейских, уровень локализации по некоторым моделям на конец 2021 года достигал почти 80 процентов.
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"Мы наработали огромный опыт и создали современную автомобилестроительную отрасль. Воссоздать количество и сконцентрироваться на компонентном производстве — это обязательный этап, который, как нам казалось, мы реализовали с нашими западными коллегами, которые привели сюда и собственных производителей автокомпонентов. Но мы просто не учли, что можно, вопреки логике, собственным интересам и здравому смыслу, одномоментно уйти с рынка, оставив мощности, а принятие решения по их дальнейшей судьбе — положить на плечи государства", — отметил вице-премьер.
По его словам, по итогам 2023 года продажи новых новых автомобилей — легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов — в России вырастут на 50 процентов, до 1,2 миллиона штук. При этом на легковой сегмент придется около миллиона машин. По данным "Автостата", в 2022-м было продано 626,3 тысячи новых легковушек, таким образом, ожидается рост в 1,6 раза.