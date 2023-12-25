https://ria.ru/20231225/avtoprom-1917847504.html

Российский автопром получил второй шанс, заявил Мантуров

Российский автопром получил второй шанс, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.12.2023

Российский автопром получил второй шанс, заявил Мантуров

Российский автопром получил второй шанс, которым в этот раз точно воспользуется, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T09:04

2023-12-25T09:04

2023-12-25T10:56

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

китай

африка

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский автопром получил второй шанс, которым в этот раз точно воспользуется, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. "Это уже будут именно совместные производства с китайскими партнерами. <…> Мы готовы к сотрудничеству, и наши восточные партнеры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома", — подчеркнул вице-премьер.Он напомнил, что сегодня китайский автопром — один из мировых лидеров. Внутренний рынок КНР составляет порядка 30 миллионов автомобилей, поэтому нет сомнений, что Китай поступательно освоит рынки Африки, Латинской Америки, Европы и Северной Америки. Кроме того, возрождается российская отрасль автокомпонентов, продолжил Мантуров. Он рассказал, что западные производители выходили на рынок со своей кооперацией и только во вторую очередь рассматривали возможность использования местной продукции.Россия открывала рынок для многих крупных автопроизводителей: западных, японских и южнокорейских, уровень локализации по некоторым моделям на конец 2021 года достигал почти 80 процентов. "Мы наработали огромный опыт и создали современную автомобилестроительную отрасль. Воссоздать количество и сконцентрироваться на компонентном производстве — это обязательный этап, который, как нам казалось, мы реализовали с нашими западными коллегами, которые привели сюда и собственных производителей автокомпонентов. Но мы просто не учли, что можно, вопреки логике, собственным интересам и здравому смыслу, одномоментно уйти с рынка, оставив мощности, а принятие решения по их дальнейшей судьбе — положить на плечи государства", — отметил вице-премьер.По его словам, по итогам 2023 года продажи новых новых автомобилей — легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов — в России вырастут на 50 процентов, до 1,2 миллиона штук. При этом на легковой сегмент придется около миллиона машин. По данным "Автостата", в 2022-м было продано 626,3 тысячи новых легковушек, таким образом, ожидается рост в 1,6 раза.

https://ria.ru/20230615/lokalizatsiya-1878207919.html

https://ria.ru/20230114/promyshlennost-1844576506.html

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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), китай, африка