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Российский автопром получил второй шанс, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.12.2023
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09:04 25.12.2023 (обновлено: 10:56 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/avtoprom-1917847504.html
Российский автопром получил второй шанс, заявил Мантуров
Российский автопром получил второй шанс, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.12.2023
Российский автопром получил второй шанс, заявил Мантуров
Российский автопром получил второй шанс, которым в этот раз точно воспользуется, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:04
2023-12-25T10:56
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
китай
африка
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский автопром получил второй шанс, которым в этот раз точно воспользуется, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. "Это уже будут именно совместные производства с китайскими партнерами. &lt;…&gt; Мы готовы к сотрудничеству, и наши восточные партнеры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома", — подчеркнул вице-премьер.Он напомнил, что сегодня китайский автопром — один из мировых лидеров. Внутренний рынок КНР составляет порядка 30 миллионов автомобилей, поэтому нет сомнений, что Китай поступательно освоит рынки Африки, Латинской Америки, Европы и Северной Америки. Кроме того, возрождается российская отрасль автокомпонентов, продолжил Мантуров. Он рассказал, что западные производители выходили на рынок со своей кооперацией и только во вторую очередь рассматривали возможность использования местной продукции.Россия открывала рынок для многих крупных автопроизводителей: западных, японских и южнокорейских, уровень локализации по некоторым моделям на конец 2021 года достигал почти 80 процентов. &quot;Мы наработали огромный опыт и создали современную автомобилестроительную отрасль. Воссоздать количество и сконцентрироваться на компонентном производстве — это обязательный этап, который, как нам казалось, мы реализовали с нашими западными коллегами, которые привели сюда и собственных производителей автокомпонентов. Но мы просто не учли, что можно, вопреки логике, собственным интересам и здравому смыслу, одномоментно уйти с рынка, оставив мощности, а принятие решения по их дальнейшей судьбе — положить на плечи государства&quot;, — отметил вице-премьер.По его словам, по итогам 2023 года продажи новых новых автомобилей — легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов — в России вырастут на 50 процентов, до 1,2 миллиона штук. При этом на легковой сегмент придется около миллиона машин. По данным "Автостата", в 2022-м было продано 626,3 тысячи новых легковушек, таким образом, ожидается рост в 1,6 раза.
https://ria.ru/20230615/lokalizatsiya-1878207919.html
https://ria.ru/20230114/promyshlennost-1844576506.html
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), китай, африка
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Китай, Африка
Российский автопром получил второй шанс, заявил Мантуров

Мантуров: российский автопром получил второй шанс, которым точно воспользуется

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМосковский автомобильный завод "Москвич"
Московский автомобильный завод Москвич - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Московский автомобильный завод "Москвич". Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский автопром получил второй шанс, которым в этот раз точно воспользуется, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
«
"Это уже будут именно совместные производства с китайскими партнерами. <…> Мы готовы к сотрудничеству, и наши восточные партнеры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома", — подчеркнул вице-премьер.
Он напомнил, что сегодня китайский автопром — один из мировых лидеров. Внутренний рынок КНР составляет порядка 30 миллионов автомобилей, поэтому нет сомнений, что Китай поступательно освоит рынки Африки, Латинской Америки, Европы и Северной Америки.
Кроме того, возрождается российская отрасль автокомпонентов, продолжил Мантуров. Он рассказал, что западные производители выходили на рынок со своей кооперацией и только во вторую очередь рассматривали возможность использования местной продукции.
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«

"Мы наработали огромный опыт и создали современную автомобилестроительную отрасль. Воссоздать количество и сконцентрироваться на компонентном производстве — это обязательный этап, который, как нам казалось, мы реализовали с нашими западными коллегами, которые привели сюда и собственных производителей автокомпонентов. Но мы просто не учли, что можно, вопреки логике, собственным интересам и здравому смыслу, одномоментно уйти с рынка, оставив мощности, а принятие решения по их дальнейшей судьбе — положить на плечи государства", — отметил вице-премьер.

По его словам, по итогам 2023 года продажи новых новых автомобилей — легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов — в России вырастут на 50 процентов, до 1,2 миллиона штук. При этом на легковой сегмент придется около миллиона машин. По данным "Автостата", в 2022-м было продано 626,3 тысячи новых легковушек, таким образом, ожидается рост в 1,6 раза.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)КитайАфрика
 
 
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