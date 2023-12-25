https://ria.ru/20231225/avtokredit-1917842995.html

Мантуров рассказал, кто в 2024 году сможет взять льготный автокредит

Мантуров рассказал, кто в 2024 году сможет взять льготный автокредит - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров рассказал, кто в 2024 году сможет взять льготный автокредит

Приобрести автомобиль по программе льготного автокредитования в 2024 году смогут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:26

2023-12-25T08:26

2023-12-25T08:26

авто

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775822959_0:47:3076:1777_1920x0_80_0_0_d75e938a2bb048caaafd48194418f950.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Приобрести автомобиль по программе льготного автокредитования в 2024 году смогут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также лица с ограниченными возможностями, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Это те же самые категории граждан, которые были и в этом году: работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО и лица с ограниченными возможностями. Те параметры, которые заложены в программе - это около 18 миллиардов рублей - будут направлены в первую очередь на поддержку этих категорий", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По актуальным условиям программы базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока - 25%). Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е", скидка на которые достигает 35%, но не более 925 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231030/tsb-1906157982.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)