https://ria.ru/20231225/avariya-1918057620.html

В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие

В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.12.2023

В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие

Автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся в Саратове, в результате, предварительно, пострадали два человека, включая фельдшера, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T22:41

2023-12-25T22:41

2023-12-25T22:45

происшествия

саратов

гибдд мвд рф

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся в Саратове, в результате, предварительно, пострадали два человека, включая фельдшера, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "По предварительным данным, в вечернее время 25 декабря 2023 года на Кумысной поляне напротив лагеря "Дубки" в Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой медицинской помощи. В результате дорожной аварии пострадали люди, которым оказана медицинская помощь. По факту ДТП органы ГИБДД проводят проверку, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры города", - говорится в сообщении прокуратуры области в Telegram-канале. По словам источника в экстренных службах, пострадали два человека. "Предварительно, (пострадали) фельдшер и сопровождающий пациента, их состояние уточняется", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе городского отдела ГИБДД, по предварительным данным, в 20.30 (19.30 мск) у дома 3А на Кумысной поляне водитель - мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем УАЗ 3962, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля", - сказали журналистам в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших в дежурную часть Госавтоинспекции не поступала. На фото, предоставленном пресс-службой ведомства, запечатлен опрокинувшийся на бок автомобиль скорой помощи.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, гибдд мвд рф, ульяновский автомобильный завод (уаз)