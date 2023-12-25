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В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.12.2023
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22:41 25.12.2023 (обновлено: 22:45 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/avariya-1918057620.html
В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие
В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.12.2023
В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие
Автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся в Саратове, в результате, предварительно, пострадали два человека, включая фельдшера, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T22:41
2023-12-25T22:45
происшествия
саратов
гибдд мвд рф
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся в Саратове, в результате, предварительно, пострадали два человека, включая фельдшера, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "По предварительным данным, в вечернее время 25 декабря 2023 года на Кумысной поляне напротив лагеря "Дубки" в Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой медицинской помощи. В результате дорожной аварии пострадали люди, которым оказана медицинская помощь. По факту ДТП органы ГИБДД проводят проверку, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры города", - говорится в сообщении прокуратуры области в Telegram-канале. По словам источника в экстренных службах, пострадали два человека. "Предварительно, (пострадали) фельдшер и сопровождающий пациента, их состояние уточняется", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе городского отдела ГИБДД, по предварительным данным, в 20.30 (19.30 мск) у дома 3А на Кумысной поляне водитель - мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем УАЗ 3962, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля", - сказали журналистам в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших в дежурную часть Госавтоинспекции не поступала. На фото, предоставленном пресс-службой ведомства, запечатлен опрокинувшийся на бок автомобиль скорой помощи.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, саратов, гибдд мвд рф, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие

В Саратове перевернулась машина скорой, пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся в Саратове, в результате, предварительно, пострадали два человека, включая фельдшера, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, в вечернее время 25 декабря 2023 года на Кумысной поляне напротив лагеря "Дубки" в Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой медицинской помощи. В результате дорожной аварии пострадали люди, которым оказана медицинская помощь. По факту ДТП органы ГИБДД проводят проверку, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры города", - говорится в сообщении прокуратуры области в Telegram-канале.
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По словам источника в экстренных службах, пострадали два человека. "Предварительно, (пострадали) фельдшер и сопровождающий пациента, их состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе городского отдела ГИБДД, по предварительным данным, в 20.30 (19.30 мск) у дома 3А на Кумысной поляне водитель - мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем УАЗ 3962, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля", - сказали журналистам в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших в дежурную часть Госавтоинспекции не поступала. На фото, предоставленном пресс-службой ведомства, запечатлен опрокинувшийся на бок автомобиль скорой помощи.
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ПроисшествияСаратовГИБДД МВД РФУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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