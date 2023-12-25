https://ria.ru/20231225/armeniya-1918033800.html
Лукашенко выразил уверенность, что Армения останется в ЕАЭС
Лукашенко выразил уверенность, что Армения останется в ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
Лукашенко выразил уверенность, что Армения останется в ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Армения останется в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:36
2023-12-25T19:36
2023-12-25T19:36
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александр лукашенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Армения останется в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). "Если Армения хочет умереть экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это ж умные люди", — сказал Лукашенко журналистам. Отвечая на вопрос, не обидно ли ему, что премьер Армении Никол Пашинян не приехал в Минск, но все же прилетел в Санкт-Петербург, Лукашенко сказал, что "это разные форматы". "Я знал об этом, что он прилетит в Питер. Когда я с ним разговаривал, я ему говорю: "Никол Воваевич, в Питер-то ты же прилетишь?". Он говорит: "Ну это другой формат, экономический. Мы обижены на военно-политический, ОДКБ. А это экономика". Я знал, что он прилетит в Питер. В этом я его поддержал тогда, поддерживаю и сейчас. Какая тут обида? Мы же союзное государство", — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что не беспокоится о членстве Армении в ЕАЭС. "Я об этом не думаю и не беспокоюсь, уверен, что Армения никуда не денется", — сказал он. "Что, Армения не видела, как в Афганистане падали люди, за шасси цеплялись, когда американцы уходили? Точно так же используют Армению и свалят. Вы думаете, этого не будет? Будет так, это их политика", — добавил Лукашенко. Он отметил, что скептически относится к идее, что западные страны чем-то помогут Армении. "Кто им что поможет? Там Европа, Франция пытается что-то сделать. Вы видите, что происходит во Франции. Им бы у себя разобраться, а потом уже лезть на Кавказ и там пытаться что-то сделать. Они у себя разобраться не могут. Это армяне видят", — сказал Лукашенко. По его мнению, стоит разделять публичные заявления политиков и истинную подоплеку дел. "В этом суть политики. Там происходят главные процессы. И в силу тех процессов Армения обязательно будет здесь, с нами, потому что здесь – самое важное направление их развития", - заявил он. Лукашенко также рассказал, что анализировал работу ШОС, БРИКС и других объединений. "Мы (ЕАЭС – ред.) – самые продвинутые. Ни ШОС, ни БРИКС не имеют таких тесных связей, не разговаривают на одном языке, как все мы, без переводчиков, и самое главное – не имеют этого единого экономического пространства, такого пространства. Мы за десять лет удвоили товарооборот. ВВП ЕАЭС — 2,5 триллиона долларов, огромное количество товаров и услуг. Что нам еще надо? Нам надо двигаться в этом направлении", - отметил он.
https://ria.ru/20231222/sng-1917439064.html
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в мире, армения, франция, белоруссия, александр лукашенко, никол пашинян, евразийский экономический союз, брикс
В мире, Армения, Франция, Белоруссия, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, БРИКС
Лукашенко выразил уверенность, что Армения останется в ЕАЭС
Лукашенко выразил уверенность, что Армения останется в ЕАЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Армения останется в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
"Если Армения хочет умереть экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Это ж умные люди", — сказал Лукашенко журналистам.
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Отвечая на вопрос, не обидно ли ему, что премьер Армении Никол Пашинян
не приехал в Минск
, но все же прилетел в Санкт-Петербург
, Лукашенко сказал, что "это разные форматы".
"Я знал об этом, что он прилетит в Питер. Когда я с ним разговаривал, я ему говорю: "Никол Воваевич, в Питер-то ты же прилетишь?". Он говорит: "Ну это другой формат, экономический. Мы обижены на военно-политический, ОДКБ
. А это экономика". Я знал, что он прилетит в Питер. В этом я его поддержал тогда, поддерживаю и сейчас. Какая тут обида? Мы же союзное государство", — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что не беспокоится о членстве Армении в ЕАЭС. "Я об этом не думаю и не беспокоюсь, уверен, что Армения никуда не денется", — сказал он.
"Что, Армения не видела, как в Афганистане
падали люди, за шасси цеплялись, когда американцы уходили? Точно так же используют Армению и свалят. Вы думаете, этого не будет? Будет так, это их политика", — добавил Лукашенко.
Он отметил, что скептически относится к идее, что западные страны чем-то помогут Армении.
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"Кто им что поможет? Там Европа
, Франция
пытается что-то сделать. Вы видите, что происходит во Франции. Им бы у себя разобраться, а потом уже лезть на Кавказ
и там пытаться что-то сделать. Они у себя разобраться не могут. Это армяне видят", — сказал Лукашенко.
По его мнению, стоит разделять публичные заявления политиков и истинную подоплеку дел.
"В этом суть политики. Там происходят главные процессы. И в силу тех процессов Армения обязательно будет здесь, с нами, потому что здесь – самое важное направление их развития", - заявил он.
Лукашенко также рассказал, что анализировал работу ШОС
, БРИКС
и других объединений.
"Мы (ЕАЭС – ред.) – самые продвинутые. Ни ШОС, ни БРИКС не имеют таких тесных связей, не разговаривают на одном языке, как все мы, без переводчиков, и самое главное – не имеют этого единого экономического пространства, такого пространства. Мы за десять лет удвоили товарооборот. ВВП ЕАЭС — 2,5 триллиона долларов, огромное количество товаров и услуг. Что нам еще надо? Нам надо двигаться в этом направлении", - отметил он.
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