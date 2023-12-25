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Чекунков заявил о милитаризации Арктики из-за действий США - РИА Новости, 25.12.2023
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17:10 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/arktika-1917997826.html
Чекунков заявил о милитаризации Арктики из-за действий США
Чекунков заявил о милитаризации Арктики из-за действий США - РИА Новости, 25.12.2023
Чекунков заявил о милитаризации Арктики из-за действий США
Претендуя в одностороннем порядке на расширение континентального шельфа в Арктике, США милитаризируют эту территорию, добавляют неопределенности в ключевом... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:10
2023-12-25T17:10
арктика
сша
дальний восток
алексей чекунков
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Претендуя в одностороннем порядке на расширение континентального шельфа в Арктике, США милитаризируют эту территорию, добавляют неопределенности в ключевом регионе мировой экономики и торговли, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в эфире телеканала "Россия-24". Агентство Блумберг в пятницу сообщило, что Госдепартамент США объявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море, что позволит Вашингтону обеспечить себе права на потенциально богатое полезными ископаемыми морское дно. Комментируя эти действия США, Чекунков отметил, что Арктика входит в перечень вопросов, безусловно требующих консенсуса всего мирового сообщества. "Это очередной шаг, который свидетельствует об одностороннем и при этом двухстандартном подходе Соединенных Штатов к международной политике. Тенденция эта - милитаризация Арктики &lt;…&gt; За счет милитаризации Арктики, принятия новых членов в военные блоки скандинавских, околоарктических государств, за счет милитаризации потенциальных транспортных артерий и, вот сейчас, односторонних действий, лежащих абсолютно вне плоскости сложившегося международного права, США продолжают расшатывать сложившуюся десятилетиями систему международных отношений и систему международного права. Поэтому, безусловно, это неприятная тенденция, которая добавляет нестабильности и неопределенности в ключевом регионе мировой экономики и мировой торговли", - сказал министр. По его мнению, любые вопросы, связанные с такими основополагающими вопросами международного права, как арктический шельф, должны решаться на устоявшихся многосторонних форматах, таких как Международная комиссия по континентальному шельфу, на форматах Организации Объединенных Наций, на форматах международного права, "которыми Соединенные Штаты десятилетиями пренебрегали". "Сейчас, мне кажется, это как раз действие, которое подчеркивает пренебрежение Соединенных Штатов к международным форматам &lt;…&gt; в области, в данном случае, Северного Ледовитого океана, но они таким же образом ведут себя и в Тихоокеанском, и в Индоокеанском, и на Ближнем Востоке, и на многих других театрах, поэтому это тенденция негативная", - уточнил Чекунков. Он напомнил, что арктический шельф является сосредоточением большого количества природных ресурсов. "Этот шаг, если смотреть на него с экономической точки зрения, это, наверное, некая закладка на десятилетия вперед, чтобы обеспечить потенциал стратегического превосходства, стратегических преимуществ для Соединенных Штатов на десятилетия вперед. Но повторяю, что любые такие действия обязаны быть согласованы международным сообществом, и не могут предприниматься в одностороннем порядке", - подчеркнул глава Минвостокразвития.
https://ria.ru/20231225/ssha-1917940053.html
https://ria.ru/20231224/arktika-1917800289.html
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арктика, сша, дальний восток, алексей чекунков, в мире
Арктика, США, Дальний Восток, Алексей Чекунков, В мире
Чекунков заявил о милитаризации Арктики из-за действий США

Чекунков: претензии США на новые участки шельфа Арктики милитаризируют регион

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОстров архипелага Шпицберген
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Остров архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Претендуя в одностороннем порядке на расширение континентального шельфа в Арктике, США милитаризируют эту территорию, добавляют неопределенности в ключевом регионе мировой экономики и торговли, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в эфире телеканала "Россия-24".
Агентство Блумберг в пятницу сообщило, что Госдепартамент США объявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море, что позволит Вашингтону обеспечить себе права на потенциально богатое полезными ископаемыми морское дно.
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Комментируя эти действия США, Чекунков отметил, что Арктика входит в перечень вопросов, безусловно требующих консенсуса всего мирового сообщества.
«
"Это очередной шаг, который свидетельствует об одностороннем и при этом двухстандартном подходе Соединенных Штатов к международной политике. Тенденция эта - милитаризация Арктики <…> За счет милитаризации Арктики, принятия новых членов в военные блоки скандинавских, околоарктических государств, за счет милитаризации потенциальных транспортных артерий и, вот сейчас, односторонних действий, лежащих абсолютно вне плоскости сложившегося международного права, США продолжают расшатывать сложившуюся десятилетиями систему международных отношений и систему международного права. Поэтому, безусловно, это неприятная тенденция, которая добавляет нестабильности и неопределенности в ключевом регионе мировой экономики и мировой торговли", - сказал министр.
По его мнению, любые вопросы, связанные с такими основополагающими вопросами международного права, как арктический шельф, должны решаться на устоявшихся многосторонних форматах, таких как Международная комиссия по континентальному шельфу, на форматах Организации Объединенных Наций, на форматах международного права, "которыми Соединенные Штаты десятилетиями пренебрегали".
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"Сейчас, мне кажется, это как раз действие, которое подчеркивает пренебрежение Соединенных Штатов к международным форматам <…> в области, в данном случае, Северного Ледовитого океана, но они таким же образом ведут себя и в Тихоокеанском, и в Индоокеанском, и на Ближнем Востоке, и на многих других театрах, поэтому это тенденция негативная", - уточнил Чекунков.
Он напомнил, что арктический шельф является сосредоточением большого количества природных ресурсов.
«
"Этот шаг, если смотреть на него с экономической точки зрения, это, наверное, некая закладка на десятилетия вперед, чтобы обеспечить потенциал стратегического превосходства, стратегических преимуществ для Соединенных Штатов на десятилетия вперед. Но повторяю, что любые такие действия обязаны быть согласованы международным сообществом, и не могут предприниматься в одностороннем порядке", - подчеркнул глава Минвостокразвития.
Территориальные претензии США в Мировом океане
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АрктикаСШАДальний ВостокАлексей ЧекунковВ мире
 
 
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