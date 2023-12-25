https://ria.ru/20231225/arest-1918052320.html

Актера сериала "Слово пацана" заключили под стражу по делу об убийстве

Актера сериала "Слово пацана" заключили под стражу по делу об убийстве - РИА Новости, 25.12.2023

Актера сериала "Слово пацана" заключили под стражу по делу об убийстве

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал до конца февраля актера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергея Базанова по делу об убийстве,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T21:36

2023-12-25T21:36

2023-12-25T21:36

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал до конца февраля актера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергея Базанова по делу об убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, обвиняемого в убийстве, совершенном 2011 году", - заявили в пресс-службе. Собеседница агентства добавила, что Базанов отправился в СИЗО как минимум до 20 февраля. По версии следствия, Базанову предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем). Как следует из материалов дела, убийства происходили на территории Москвы. В нашумевшем сериале "Слово пацана. кровь на асфальте" Базанов играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва