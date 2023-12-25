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Актера сериала "Слово пацана" заключили под стражу по делу об убийстве - РИА Новости, 25.12.2023
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21:36 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/arest-1918052320.html
Актера сериала "Слово пацана" заключили под стражу по делу об убийстве
Актера сериала "Слово пацана" заключили под стражу по делу об убийстве - РИА Новости, 25.12.2023
Актера сериала "Слово пацана" заключили под стражу по делу об убийстве
Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал до конца февраля актера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергея Базанова по делу об убийстве,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:36
2023-12-25T21:36
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал до конца февраля актера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергея Базанова по делу об убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, обвиняемого в убийстве, совершенном 2011 году", - заявили в пресс-службе. Собеседница агентства добавила, что Базанов отправился в СИЗО как минимум до 20 февраля. По версии следствия, Базанову предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем). Как следует из материалов дела, убийства происходили на территории Москвы. В нашумевшем сериале "Слово пацана. кровь на асфальте" Базанов играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Актера сериала "Слово пацана" заключили под стражу по делу об убийстве

Актера сериала "Слово пацана" Базанова заключили под стражу по делу об убийстве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал до конца февраля актера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергея Базанова по делу об убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, обвиняемого в убийстве, совершенном 2011 году", - заявили в пресс-службе.
Собеседница агентства добавила, что Базанов отправился в СИЗО как минимум до 20 февраля.
По версии следствия, Базанову предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем).
Как следует из материалов дела, убийства происходили на территории Москвы.
В нашумевшем сериале "Слово пацана. кровь на асфальте" Базанов играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.
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