https://ria.ru/20231225/arest-1918027021.html

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин - РИА Новости, 25.12.2023

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин

Пресненский суд Москвы в понедельник арестовал до конца февраля Алексея Варанкина по делу о двойном убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:57

2023-12-25T18:57

2023-12-25T18:57

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник арестовал до конца февраля Алексея Варанкина по делу о двойном убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. "Постановлением Пресненского районного суда Москвы в отношении Варанкина Алексея Андреевича, обвиняемого в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства. Обвиняемый отправится в СИЗО как минимум до 24 февраля следующего года. Согласно сообщениям Следственного комитета и прокуратуры, 37-летний мужчина 22 декабря в гостинице на востоке Москвы в ходе ссоры зарезал женщину, с которой познакомился несколько недель назад. А в следующую ночь в квартире дома на Мукомольном проезде он умертвил тем же способом 25-летнюю девушку, которая, защищаясь, ранила его. Мужчину госпитализировали, и он сознался в обоих убийствах. Как ранее сообщил источник РИА Новости, погибшие зарабатывали предоставлением интим-услуг. Сам же обвиняемый в 2010 году был отправлен за убийство других двух женщин на принудительное лечение: экспертиза показала, что он психически болен.

https://ria.ru/20231223/arest-1917662025.html

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москва

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происшествия, москва