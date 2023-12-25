https://ria.ru/20231225/arest-1918027021.html
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин - РИА Новости, 25.12.2023
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин
Пресненский суд Москвы в понедельник арестовал до конца февраля Алексея Варанкина по делу о двойном убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:57
2023-12-25T18:57
2023-12-25T18:57
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник арестовал до конца февраля Алексея Варанкина по делу о двойном убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. "Постановлением Пресненского районного суда Москвы в отношении Варанкина Алексея Андреевича, обвиняемого в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства. Обвиняемый отправится в СИЗО как минимум до 24 февраля следующего года. Согласно сообщениям Следственного комитета и прокуратуры, 37-летний мужчина 22 декабря в гостинице на востоке Москвы в ходе ссоры зарезал женщину, с которой познакомился несколько недель назад. А в следующую ночь в квартире дома на Мукомольном проезде он умертвил тем же способом 25-летнюю девушку, которая, защищаясь, ранила его. Мужчину госпитализировали, и он сознался в обоих убийствах. Как ранее сообщил источник РИА Новости, погибшие зарабатывали предоставлением интим-услуг. Сам же обвиняемый в 2010 году был отправлен за убийство других двух женщин на принудительное лечение: экспертиза показала, что он психически болен.
https://ria.ru/20231223/arest-1917662025.html
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происшествия, москва
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин
Кокая: суд в Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник арестовал до конца февраля Алексея Варанкина по делу о двойном убийстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Постановлением Пресненского районного суда Москвы в отношении Варанкина Алексея Андреевича, обвиняемого в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
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Обвиняемый отправится в СИЗО как минимум до 24 февраля следующего года.
Согласно сообщениям Следственного комитета и прокуратуры, 37-летний мужчина 22 декабря в гостинице на востоке Москвы в ходе ссоры зарезал женщину, с которой познакомился несколько недель назад. А в следующую ночь в квартире дома на Мукомольном проезде он умертвил тем же способом 25-летнюю девушку, которая, защищаясь, ранила его. Мужчину госпитализировали, и он сознался в обоих убийствах.
Как ранее сообщил источник РИА Новости, погибшие зарабатывали предоставлением интим-услуг. Сам же обвиняемый в 2010 году был отправлен за убийство других двух женщин на принудительное лечение: экспертиза показала, что он психически болен.
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