Рейтинг@Mail.ru
Обновленный автомат АК-12 поступит в армию в январе - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 25.12.2023 (обновлено: 16:29 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/ak-1917931408.html
Обновленный автомат АК-12 поступит в армию в январе
Обновленный автомат АК-12 поступит в армию в январе - РИА Новости, 25.12.2023
Обновленный автомат АК-12 поступит в армию в январе
Первую партию обновленных с учетом опыта спецоперации автоматов Калашникова АК-12 передадут российским войскам в январе следующего года, заявил президент... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:48
2023-12-25T16:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
калашников (концерн)
ак-12
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917982347_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_034044d86da3c4aa74ad2a494ea4459e.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первую партию обновленных с учетом опыта спецоперации автоматов Калашникова АК-12 передадут российским войскам в январе следующего года, заявил президент концерна Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24"."Мы отработали (автомат АК-12. — Прим. ред.) с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке, и в январе начнем отгрузку новых АК-12. &lt;…&gt; Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным", — указал он.В начале ноября президент концерна сообщил о досрочном завершении трехлетнего контракта на поставку АК-12 Минобороны и переходе к следующему. Позднее управляющий директор "Калашникова" Андрей Барышников рассказал о планах начать производство модернизированной версии этого оружия до конца текущего года. Так, в обновленном варианте на автомате убрали режим ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела и установили двухсторонний флажок-переводчик предохранителя. Прицел АК-12 получил новый целик. На приклад прикрепили регулируемую щеку. Оружие имеет новое цевье, более прочное и эргономичное. Изменения коснулись также пламегасителя-компенсатора.
https://ria.ru/20230813/avtomat-1889789671.html
https://ria.ru/20231216/oruzhie-1916142186.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917982347_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2231244c853ff4ff10c7fdca80e78381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность, калашников (концерн), ак-12
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Калашников (концерн), АК-12
Обновленный автомат АК-12 поступит в армию в январе

"Калашников": обновленный автомат АК-12 поступит в ВС России в январе 2024 года

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Обновленный автомат АК-12
Обновленный автомат АК-12 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Обновленный автомат АК-12. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первую партию обновленных с учетом опыта спецоперации автоматов Калашникова АК-12 передадут российским войскам в январе следующего года, заявил президент концерна Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы отработали (автомат АК-12. — Прим. ред.) с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке, и в январе начнем отгрузку новых АК-12. <…> Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным", — указал он.
Автомат Калашникова АК-19, использующий патрон 5,56 миллиметра НАТО
"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
13 августа, 12:22

Автомат АК-12 имеет калибр 5,45 миллиметра. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

В начале ноября президент концерна сообщил о досрочном завершении трехлетнего контракта на поставку АК-12 Минобороны и переходе к следующему. Позднее управляющий директор "Калашникова" Андрей Барышников рассказал о планах начать производство модернизированной версии этого оружия до конца текущего года.
Так, в обновленном варианте на автомате убрали режим ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела и установили двухсторонний флажок-переводчик предохранителя. Прицел АК-12 получил новый целик. На приклад прикрепили регулируемую щеку. Оружие имеет новое цевье, более прочное и эргономичное. Изменения коснулись также пламегасителя-компенсатора.
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения России - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
"Уничтожит город". На Западе забили тревогу из-за уникального оружия России
16 декабря, 01:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьКалашников (концерн)АК-12
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала