https://ria.ru/20231225/ak-1917931408.html

Обновленный автомат АК-12 поступит в армию в январе

Обновленный автомат АК-12 поступит в армию в январе - РИА Новости, 25.12.2023

Обновленный автомат АК-12 поступит в армию в январе

Первую партию обновленных с учетом опыта спецоперации автоматов Калашникова АК-12 передадут российским войскам в январе следующего года, заявил президент... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:48

2023-12-25T13:48

2023-12-25T16:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

калашников (концерн)

ак-12

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первую партию обновленных с учетом опыта спецоперации автоматов Калашникова АК-12 передадут российским войскам в январе следующего года, заявил президент концерна Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24"."Мы отработали (автомат АК-12. — Прим. ред.) с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке, и в январе начнем отгрузку новых АК-12. <…> Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным", — указал он.В начале ноября президент концерна сообщил о досрочном завершении трехлетнего контракта на поставку АК-12 Минобороны и переходе к следующему. Позднее управляющий директор "Калашникова" Андрей Барышников рассказал о планах начать производство модернизированной версии этого оружия до конца текущего года. Так, в обновленном варианте на автомате убрали режим ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела и установили двухсторонний флажок-переводчик предохранителя. Прицел АК-12 получил новый целик. На приклад прикрепили регулируемую щеку. Оружие имеет новое цевье, более прочное и эргономичное. Изменения коснулись также пламегасителя-компенсатора.

https://ria.ru/20230813/avtomat-1889789671.html

https://ria.ru/20231216/oruzhie-1916142186.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, безопасность, калашников (концерн), ак-12