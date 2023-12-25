https://ria.ru/20231225/ak-1917931408.html
Обновленный автомат АК-12 поступит в армию в январе
Обновленный автомат АК-12 поступит в армию в январе - РИА Новости, 25.12.2023
Обновленный автомат АК-12 поступит в армию в январе
Первую партию обновленных с учетом опыта спецоперации автоматов Калашникова АК-12 передадут российским войскам в январе следующего года, заявил президент... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:48
2023-12-25T13:48
2023-12-25T16:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
калашников (концерн)
ак-12
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первую партию обновленных с учетом опыта спецоперации автоматов Калашникова АК-12 передадут российским войскам в январе следующего года, заявил президент концерна Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24"."Мы отработали (автомат АК-12. — Прим. ред.) с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке, и в январе начнем отгрузку новых АК-12. <…> Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным", — указал он.В начале ноября президент концерна сообщил о досрочном завершении трехлетнего контракта на поставку АК-12 Минобороны и переходе к следующему. Позднее управляющий директор "Калашникова" Андрей Барышников рассказал о планах начать производство модернизированной версии этого оружия до конца текущего года. Так, в обновленном варианте на автомате убрали режим ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела и установили двухсторонний флажок-переводчик предохранителя. Прицел АК-12 получил новый целик. На приклад прикрепили регулируемую щеку. Оружие имеет новое цевье, более прочное и эргономичное. Изменения коснулись также пламегасителя-компенсатора.
https://ria.ru/20230813/avtomat-1889789671.html
https://ria.ru/20231216/oruzhie-1916142186.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, калашников (концерн), ак-12
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Калашников (концерн), АК-12
Обновленный автомат АК-12 поступит в армию в январе
"Калашников": обновленный автомат АК-12 поступит в ВС России в январе 2024 года
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Первую партию обновленных с учетом опыта спецоперации автоматов Калашникова АК-12 передадут российским войскам в январе следующего года, заявил президент концерна Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24
".
"Мы отработали (автомат АК-12. — Прим. ред.) с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке, и в январе начнем отгрузку новых АК-12. <…> Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным", — указал он.
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Автомат АК-12 имеет калибр 5,45 миллиметра. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.
В начале ноября президент концерна сообщил о досрочном завершении трехлетнего контракта на поставку АК-12 Минобороны и переходе к следующему. Позднее управляющий директор "Калашникова" Андрей Барышников рассказал о планах начать производство модернизированной версии этого оружия до конца текущего года.
Так, в обновленном варианте на автомате убрали режим ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела и установили двухсторонний флажок-переводчик предохранителя. Прицел АК-12 получил новый целик. На приклад прикрепили регулируемую щеку. Оружие имеет новое цевье, более прочное и эргономичное. Изменения коснулись также пламегасителя-компенсатора.
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