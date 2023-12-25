https://ria.ru/20231225/aeroflot-1917836347.html

Ретрорейсы в честь столетия "Аэрофлота": путешествие в авиапрошлое

Ретрорейсы в честь столетия "Аэрофлота": путешествие в авиапрошлое - РИА Новости, 25.12.2023

Ретрорейсы в честь столетия "Аэрофлота": путешествие в авиапрошлое

Авиакомпания подводит итоги ретрорейсов, которые были посвящены ее столетию. Серию необычных полетов в прошлое организовали с марта по декабрь 2023 года... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T06:30

2023-12-25T06:30

2023-12-25T06:30

аэрофлот

россия

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Авиакомпания подводит итоги ретрорейсов, которые были посвящены ее столетию. Серию необычных полетов в прошлое организовали с марта по декабрь 2023 года. Пассажиров погрузили в атмосферу гражданской авиации второй половины 20 века с помощью различных деталей: униформы бортпроводников, питания и развлечений на борту. Подробнее о том, как прошла акция в честь векового юбилея авиакомпании - в материале РИА Новости.Путешествие в прошлоеСемнадцатого марта 2023 года российская авиакомпания отметила свой столетний юбилей со дня основания. История старейшего и крупнейшего авиаперевозчика страны ведет свое начало от АО "Добролет", которое учредили по решению правительства Советского Союза для ускорения развития гражданской авиации страны.За свою вековую историю "Аэрофлот" освоил десятки типов воздушных судов, среди которых лучшие образцы отечественного авиастроения, открывал новые авиамаршруты, ставил рекорды по перевозкам, получал престижные премии и награды. В честь юбилея авиакомпании были организованы ретрорейсы. Серия необычных полетов в прошлое проходила с марта по декабрь 2023 года и теперь авиакомпания подводит итоги данного проекта.Пассажиров погрузили в атмосферу гражданской авиации второй половины двадцатого века. Перенестись в прошлое пассажирам помогли детали, воссозданные по историческим материалам, в стиле тех времен: начиная от регистрации в аэропорту Шереметьево в атмосфере ретро, заканчивая напитками и питанием на борту.Для того, чтобы достоверно воссоздать атмосферу прошлого, проектная команда изучала архивы и воспоминания бортпроводников "Аэрофлота", которые работали в авиакомпании в 70-80 годах двадцатого века. Блюда и напитки для бортового меню отбирали по реальным документам времен СССР.Специально для проекта несколько экипажей бортпроводников прошли дополнительное обучение сервисным процедурам, которые использовались в гражданской авиации прошлого. Путешествия во времени с "Аэрофлотом" вызвали живой интерес и получили положительный отклик любителей авиации и пассажиров авиакомпании.Семь городовВсего "Аэрофлот" совершил семь парных рейсов по популярным и знаковым маршрутам внутренней сети: Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Владивосток, Новосибирск и Калининград. В общей сложности на ретрорейсах авиакомпании перевезли почти три тысячи человек. Заключительным стал ретрорейс SU1696/1697 Москва – Калининград – Москва, который состоялся 23 декабря.В Нижнем Новгороде ретрорейс встречали мероприятиями городского масштаба, приуроченными к столетию первой воздушной линии "Аэрофлота". Маршрут между Нижним Новгородом и Москвой стал первой регулярной авиалинией в вековой истории "Аэрофлота".Первый рейс состоялся 15 июля 1923 года, когда с Ходынского поля вылетел "Юнкерс Ф13" под управлением пилота Якова Моисеева и с четырьмя пассажирами на борту. Перелет в столицу Поволжья занял три часа 40 минут. Сегодня "Аэрофлот" ежедневно выполняет по два собственных рейса в аэропорт Стригино из Москвы и перевозит на этой воздушной линии сотни пассажиров.Красноярск стал новым направлением для ретрорейса неслучайно, как одно из ключевых и самых востребованных направлений "Аэрофлота". В 2021 году авиакомпания открыла в Международном аэропорту имени Д.А. Хворостовского сибирский хаб.Ретрорейс во Владивосток приурочили к 85-летию беспосадочного полета из Москвы на Дальний Восток, который выполнили легендарные Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова. Тогда летчицы установили женский мировой рекорд дальности, за что первыми из женщин были удостоены звания Героев Советского Союза.А интересные факты об истории воздушной линии между Москвой и Калининградом можно было узнать из информационных брошюр, размещенных в кармашке каждого кресла.Ностальгический проектВ зависимости от направления полета бортпроводники выполняли рейсы в униформе образца 70-х или 80-х годов.Для экипажей изготовили специальные комплекты формы трех видов. В полете пассажирам предлагали блюда, разработанные по образцу бортовых рационов середины прошлого века, и прохладительные напитки со вкусом детства — лимонады "Дюшес", "Байкал", "Буратино", "Тархун". В бизнес-классе для путешественников организовали стилизованную винную карту с необычным оформлением и ассортиментом.На длительных перелетах можно скоротать время за игрой в шашки или шахматы. На память о рейсе каждый пассажир получил сертификат о перелете и коллекционный значок от "Аэрофлота" с отображением направления полета.Специально для проекта также изготовили лимитированную серию дизайнерских почтовых открыток. Пассажиры отправили 650 посланий с помощью совместного с "Почтой России" ностальгического сервиса "Авиапочта". Для этого на борту был почтовый ящик, который после полета передавали почтальонам.Особый интерес у авиапутешественников вызвал необычный каталог SkyShop с товарами в стиле ретро: сувенирами и бижутерией. Чаще всего пассажиры ретрорейсов покупали мягкие игрушки: Чебурашку, Крокодила Гену и Олимпийского Мишку.Пассажиров, которые выполнили наибольшее количество ретрорейсов с "Аэрофлотом", ждут призы и подарки. Награждение состоится в начале 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

аэрофлот, россия