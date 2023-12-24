https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

Убийца зимы. Ученые предсказали аномально высокую температуру

Убийца зимы. Ученые предсказали аномально высокую температуру - РИА Новости, 24.12.2023

Убийца зимы. Ученые предсказали аномально высокую температуру

Китайские специалисты прогнозируют в Северном полушарии исключительно теплую зиму. В некоторых местах температура в два раза превысит обычную. Этому... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T08:00

2023-12-24T08:00

2023-12-24T08:02

наука

климат

земля - риа наука

глобальное потепление

зима (время года)

национальное управление океанических и атмосферных исследований сша

озон

вулканы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151286/28/1512862893_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6fd06220a314ec80c3ffbb398c8f20a.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Китайские специалисты прогнозируют в Северном полушарии исключительно теплую зиму. В некоторых местах температура в два раза превысит обычную. Этому способствует Эль-Ниньо. Насколько точны эти предсказания — в материале РИА Новости.Холодный период завершилсяРассуждая о глобальном потеплении, часто не объясняют, как именно повышение температуры влияет на погоду и различные атмосферные явления, от которых многое зависит в жизни людей. Одно из них — Южная осцилляция в Тихом океане. С ней связывают экстремальную погоду, эпидемии и даже военные конфликты.У Южной осцилляции две ярко выраженные фазы: теплая — Эль-Ниньо и холодная — Ла-Нинья. Последняя обычно длится не более года. В этот период особо сильные засухи, возникают волны тепла, лесные пожары, наводнения, смертоносные ураганы.Долгие Ла-Нинья редки. С 1920-го их насчитывают всего десять, причем восемь — после 1970-го. Ученые считают, что это результат потепления западной части Тихого океана.Есть и другие факторы. Как установили исследователи из США, сильные пожары в Австралии 2019-2020 годов доставили в атмосферу много пепла. Это усилило отражательную способность облаков, они стали меньше пропускать солнечной энергии, что больше обычного охладило южную часть Тихого океана. Озоновая дыра в Антарктиде усилила эффект.Все вместе запустило цепочку изменений в системе океан-атмосфера, которые привели к трехлетнему Ла-Нинья, во многом определившему климат на планете в 2020-2022-й. Такова гипотеза, основанная на моделировании.Ученые из Университета информационных наук и технологий и Школы атмосферных наук Университета имени Сунь Ятсена в Китае решили проверить это на палеоклиматических данных. Удобнее всего история извержений вулканов, когда выбрасывается много диоксида серы, гидроксидов, водяного пара. Соответствующие аэрозоли задерживаются в стратосфере на год-два и охлаждают климат.Реконструировали 26 извержений, случившихся с 900 по 2000 год в Южном полушарии, последние два — в 1931-м и 1979-м. Для проверки использовали годичные кольца деревьев, растущих на юге Северной Америки. Это надежный индикатор фаз Южной осцилляции, в отличие, к примеру, от кораллов. Во всех случаях наблюдались аномально холодные зимы в течение трех лет после извержения.Палеоданные показали, что вулканические извержения влияют на Южную осцилляцию, в частности, приводят к многолетним Ла-Нинья и служат дополнительным внешним фактором их усиления. Но не все. Так, после сильнейшего взрыва вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаа 15 января 2022-го в стратосферу попал всего один тераграмм SO2, что не понизило температуру поверхности океана.Эль-Ниньо убьет зимуЭтим летом прохладная Ла-Нинья сменилась, после семи лет, теплой фазой — Эль-Ниньо. Согласно предсказаниям, оно должно быть экстремально сильным, и пока эти ожидания оправдываются.Эль-Ниньо началось в июне у западных берегов Южной Америки. Температурные аномалии зафиксировали в северной части Тихого океана, Северной Атлантики, Северной Америке, на юге Европы и северных регионах Азии.Лето побило все рекорды. В сентябре температура превысила на 1,82 градуса доиндустриальный уровень (1850-1900). В ноябре на несколько дней достигла психологически важной отметки в два градуса. По климатическим моделям, постоянно такое превышение установится к концу столетия. А 2023-й признан самым жарким в истории наблюдений.Эль-Ниньо набирает большую силу, что скажется на зиме в Северном полушарии. Ученые из Института атмосферной физики Китайской академии наук, применив три глобальные климатические модели, разработанные в этом институте, — FGOALS-f2, FGOALS-f3_L и NZC-PSM, пришли к выводу, что максимум наступит в ближайшие месяцы. С учетом долгосрочного тренда на глобальное потепление средняя температура зимой побьет исторический рекорд. Особенно это почувствуют в средних и низких широтах Евразии, а также большинстве регионов обеих Америк.Объединенная модель также предсказала необычно теплую зиму в Китае, за исключением севера страны.Климатические модели дают неточные прогнозы, если речь идет о периоде в пару месяцев. Мешают многочисленные внешние шумы — толщина морского льда, влажность почв. К примеру, предсказания для прошлой зимы не подтвердились. В этом винят феномен Ла-Нинья. Сейчас другое дело: Эль-Ниньо несет тепло, Арктика нагревается. Прогноз, скорее всего, сбудется.

https://ria.ru/20231201/klimat-1912904978.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

климат, земля - риа наука, глобальное потепление, зима (время года), национальное управление океанических и атмосферных исследований сша, озон, вулканы