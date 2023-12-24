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Убийца зимы. Ученые предсказали аномально высокую температуру - РИА Новости, 24.12.2023
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Наука
 
08:00 24.12.2023 (обновлено: 08:02 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html
Убийца зимы. Ученые предсказали аномально высокую температуру
Убийца зимы. Ученые предсказали аномально высокую температуру - РИА Новости, 24.12.2023
Убийца зимы. Ученые предсказали аномально высокую температуру
Китайские специалисты прогнозируют в Северном полушарии исключительно теплую зиму. В некоторых местах температура в два раза превысит обычную. Этому... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T08:00
2023-12-24T08:02
наука
климат
земля - риа наука
глобальное потепление
зима (время года)
национальное управление океанических и атмосферных исследований сша
озон
вулканы
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Китайские специалисты прогнозируют в Северном полушарии исключительно теплую зиму. В некоторых местах температура в два раза превысит обычную. Этому способствует Эль-Ниньо. Насколько точны эти предсказания — в материале РИА Новости.Холодный период завершилсяРассуждая о глобальном потеплении, часто не объясняют, как именно повышение температуры влияет на погоду и различные атмосферные явления, от которых многое зависит в жизни людей. Одно из них — Южная осцилляция в Тихом океане. С ней связывают экстремальную погоду, эпидемии и даже военные конфликты.У Южной осцилляции две ярко выраженные фазы: теплая — Эль-Ниньо и холодная — Ла-Нинья. Последняя обычно длится не более года. В этот период особо сильные засухи, возникают волны тепла, лесные пожары, наводнения, смертоносные ураганы.Долгие Ла-Нинья редки. С 1920-го их насчитывают всего десять, причем восемь — после 1970-го. Ученые считают, что это результат потепления западной части Тихого океана.Есть и другие факторы. Как установили исследователи из США, сильные пожары в Австралии 2019-2020 годов доставили в атмосферу много пепла. Это усилило отражательную способность облаков, они стали меньше пропускать солнечной энергии, что больше обычного охладило южную часть Тихого океана. Озоновая дыра в Антарктиде усилила эффект.Все вместе запустило цепочку изменений в системе океан-атмосфера, которые привели к трехлетнему Ла-Нинья, во многом определившему климат на планете в 2020-2022-й. Такова гипотеза, основанная на моделировании.Ученые из Университета информационных наук и технологий и Школы атмосферных наук Университета имени Сунь Ятсена в Китае решили проверить это на палеоклиматических данных. Удобнее всего история извержений вулканов, когда выбрасывается много диоксида серы, гидроксидов, водяного пара. Соответствующие аэрозоли задерживаются в стратосфере на год-два и охлаждают климат.Реконструировали 26 извержений, случившихся с 900 по 2000 год в Южном полушарии, последние два — в 1931-м и 1979-м. Для проверки использовали годичные кольца деревьев, растущих на юге Северной Америки. Это надежный индикатор фаз Южной осцилляции, в отличие, к примеру, от кораллов. Во всех случаях наблюдались аномально холодные зимы в течение трех лет после извержения.Палеоданные показали, что вулканические извержения влияют на Южную осцилляцию, в частности, приводят к многолетним Ла-Нинья и служат дополнительным внешним фактором их усиления. Но не все. Так, после сильнейшего взрыва вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаа 15 января 2022-го в стратосферу попал всего один тераграмм SO2, что не понизило температуру поверхности океана.Эль-Ниньо убьет зимуЭтим летом прохладная Ла-Нинья сменилась, после семи лет, теплой фазой — Эль-Ниньо. Согласно предсказаниям, оно должно быть экстремально сильным, и пока эти ожидания оправдываются.Эль-Ниньо началось в июне у западных берегов Южной Америки. Температурные аномалии зафиксировали в северной части Тихого океана, Северной Атлантики, Северной Америке, на юге Европы и северных регионах Азии.Лето побило все рекорды. В сентябре температура превысила на 1,82 градуса доиндустриальный уровень (1850-1900). В ноябре на несколько дней достигла психологически важной отметки в два градуса. По климатическим моделям, постоянно такое превышение установится к концу столетия. А 2023-й признан самым жарким в истории наблюдений.Эль-Ниньо набирает большую силу, что скажется на зиме в Северном полушарии. Ученые из Института атмосферной физики Китайской академии наук, применив три глобальные климатические модели, разработанные в этом институте, — FGOALS-f2, FGOALS-f3_L и NZC-PSM, пришли к выводу, что максимум наступит в ближайшие месяцы. С учетом долгосрочного тренда на глобальное потепление средняя температура зимой побьет исторический рекорд. Особенно это почувствуют в средних и низких широтах Евразии, а также большинстве регионов обеих Америк.Объединенная модель также предсказала необычно теплую зиму в Китае, за исключением севера страны.Климатические модели дают неточные прогнозы, если речь идет о периоде в пару месяцев. Мешают многочисленные внешние шумы — толщина морского льда, влажность почв. К примеру, предсказания для прошлой зимы не подтвердились. В этом винят феномен Ла-Нинья. Сейчас другое дело: Эль-Ниньо несет тепло, Арктика нагревается. Прогноз, скорее всего, сбудется.
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Татьяна Пичугина
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климат, земля - риа наука, глобальное потепление, зима (время года), национальное управление океанических и атмосферных исследований сша, озон, вулканы
Наука, Климат, Земля - РИА Наука, Глобальное потепление, Зима (время года), Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, озон, вулканы
Убийца зимы. Ученые предсказали аномально высокую температуру

Ученые из Китая спрогнозировали температурные рекорды зимой в Северном полушарии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка идет с пакетами по улице. Москва
Девушка идет с пакетами по улице. Москва - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Китайские специалисты прогнозируют в Северном полушарии исключительно теплую зиму. В некоторых местах температура в два раза превысит обычную. Этому способствует Эль-Ниньо. Насколько точны эти предсказания — в материале РИА Новости.

Холодный период завершился

Рассуждая о глобальном потеплении, часто не объясняют, как именно повышение температуры влияет на погоду и различные атмосферные явления, от которых многое зависит в жизни людей. Одно из них — Южная осцилляция в Тихом океане. С ней связывают экстремальную погоду, эпидемии и даже военные конфликты.
У Южной осцилляции две ярко выраженные фазы: теплая — Эль-Ниньо и холодная — Ла-Нинья. Последняя обычно длится не более года. В этот период особо сильные засухи, возникают волны тепла, лесные пожары, наводнения, смертоносные ураганы.
Долгие Ла-Нинья редки. С 1920-го их насчитывают всего десять, причем восемь — после 1970-го. Ученые считают, что это результат потепления западной части Тихого океана.
Есть и другие факторы. Как установили исследователи из США, сильные пожары в Австралии 2019-2020 годов доставили в атмосферу много пепла. Это усилило отражательную способность облаков, они стали меньше пропускать солнечной энергии, что больше обычного охладило южную часть Тихого океана. Озоновая дыра в Антарктиде усилила эффект.
Все вместе запустило цепочку изменений в системе океан-атмосфера, которые привели к трехлетнему Ла-Нинья, во многом определившему климат на планете в 2020-2022-й. Такова гипотеза, основанная на моделировании.
Айсберг и яхта Alter Ego у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Температура на планете бьет рекорды. Когда будет пройден безопасный порог
1 декабря, 08:00
Ученые из Университета информационных наук и технологий и Школы атмосферных наук Университета имени Сунь Ятсена в Китае решили проверить это на палеоклиматических данных. Удобнее всего история извержений вулканов, когда выбрасывается много диоксида серы, гидроксидов, водяного пара. Соответствующие аэрозоли задерживаются в стратосфере на год-два и охлаждают климат.
Реконструировали 26 извержений, случившихся с 900 по 2000 год в Южном полушарии, последние два — в 1931-м и 1979-м. Для проверки использовали годичные кольца деревьев, растущих на юге Северной Америки. Это надежный индикатор фаз Южной осцилляции, в отличие, к примеру, от кораллов. Во всех случаях наблюдались аномально холодные зимы в течение трех лет после извержения.
Палеоданные показали, что вулканические извержения влияют на Южную осцилляцию, в частности, приводят к многолетним Ла-Нинья и служат дополнительным внешним фактором их усиления. Но не все. Так, после сильнейшего взрыва вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаа 15 января 2022-го в стратосферу попал всего один тераграмм SO2, что не понизило температуру поверхности океана.
© Fei LiuРеконструкция температур во время Эль-Ниньо — Южная осцилляция и их связь с извержениями вулканов. А) Nino 3 — индекс аномальности Эль-Ниньо, означает отклонение температуры поверхности тропической зоны восточной части Тихого океана. B) Тот же индекс, но скомбинированный по годам до и после извержений. На Графике видно, что понижение температуры (оранжевый цвет) происходит в год события, максимума достигает на третий год.
Реконструкция Эль-Ниньо — Южная осцилляция
© Fei Liu
Реконструкция температур во время Эль-Ниньо — Южная осцилляция и их связь с извержениями вулканов. А) Nino 3 — индекс аномальности Эль-Ниньо, означает отклонение температуры поверхности тропической зоны восточной части Тихого океана. B) Тот же индекс, но скомбинированный по годам до и после извержений. На Графике видно, что понижение температуры (оранжевый цвет) происходит в год события, максимума достигает на третий год.

Эль-Ниньо убьет зиму

Этим летом прохладная Ла-Нинья сменилась, после семи лет, теплой фазой — Эль-Ниньо. Согласно предсказаниям, оно должно быть экстремально сильным, и пока эти ожидания оправдываются.
Эль-Ниньо началось в июне у западных берегов Южной Америки. Температурные аномалии зафиксировали в северной части Тихого океана, Северной Атлантики, Северной Америке, на юге Европы и северных регионах Азии.
Лето побило все рекорды. В сентябре температура превысила на 1,82 градуса доиндустриальный уровень (1850-1900). В ноябре на несколько дней достигла психологически важной отметки в два градуса. По климатическим моделям, постоянно такое превышение установится к концу столетия. А 2023-й признан самым жарким в истории наблюдений.
© Fei Zheng et al.Модель прогноза зимних температурных аномалий 2023/2024. Чем краснее цвет, тем сильнее температурные аномалии.
Модель прогноза зимних температурных аномалий 2023/2024
© Fei Zheng et al.
Модель прогноза зимних температурных аномалий 2023/2024. Чем краснее цвет, тем сильнее температурные аномалии.
Эль-Ниньо набирает большую силу, что скажется на зиме в Северном полушарии. Ученые из Института атмосферной физики Китайской академии наук, применив три глобальные климатические модели, разработанные в этом институте, — FGOALS-f2, FGOALS-f3_L и NZC-PSM, пришли к выводу, что максимум наступит в ближайшие месяцы. С учетом долгосрочного тренда на глобальное потепление средняя температура зимой побьет исторический рекорд. Особенно это почувствуют в средних и низких широтах Евразии, а также большинстве регионов обеих Америк.
Объединенная модель также предсказала необычно теплую зиму в Китае, за исключением севера страны.
Климатические модели дают неточные прогнозы, если речь идет о периоде в пару месяцев. Мешают многочисленные внешние шумы — толщина морского льда, влажность почв. К примеру, предсказания для прошлой зимы не подтвердились. В этом винят феномен Ла-Нинья. Сейчас другое дело: Эль-Ниньо несет тепло, Арктика нагревается. Прогноз, скорее всего, сбудется.
© ИнфографикаПрогноз температур, начиная с сентября 2023 года. Зима 2023/2024 ожидается аномально теплой в Северном полушарии
Прогноз температур, начиная с сентября 2023 года
© Инфографика
Прогноз температур, начиная с сентября 2023 года. Зима 2023/2024 ожидается аномально теплой в Северном полушарии
 
НаукаКлиматЗемля - РИА НаукаГлобальное потеплениеЗима (время года)Национальное управление океанических и атмосферных исследований СШАозонвулканы
 
 
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