Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заговорили о гражданской войне после решения Зеленского - РИА Новости, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/zelenskiy-1917813112.html
В Киеве заговорили о гражданской войне после решения Зеленского
В Киеве заговорили о гражданской войне после решения Зеленского - РИА Новости, 24.12.2023
В Киеве заговорили о гражданской войне после решения Зеленского
Решение президента Владимира Зеленского продолжать военные действий и усилить мобилизацию может спровоцировать гражданскую войну, заявил бывший советник Леонида РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T22:57
2023-12-24T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909305735_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b751a2e53ff79289e054ffdbe667982d.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Решение президента Владимира Зеленского продолжать военные действий и усилить мобилизацию может спровоцировать гражданскую войну, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Все события &lt;…&gt; будут влиять на начало гражданской войны на Украине. Денег все равно нет, есть девальвация гривны, будет инфляция, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации", — отметил он.По словам эксперта, киевский режим хочет продолжать военные действия, несмотря на вероятное прекращение поставок денег и оружия со стороны западных стран.Он добавил, что с этой целью руководство страны усиливает набор мужчин и женщин в ряды в ВСУ, чтобы бросать их на фронт. Спикер предупреждает, что как только начнут задерживать украинцев, начнется стихийное сопротивление.&quot;Все развивается по плохому варианту, ничего хорошего нет и собственно понятно, что &lt;…&gt; никакого контрнаступления, прорыва не будет. Более того, уже заканчиваются вооружения даже обычные&quot;, — резюмировал СоскинНа Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917772859.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917764780.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909305735_102:0:1062:720_1920x0_80_0_0_cf46ff891a9e90dd1f4040bd13a595e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
В Киеве заговорили о гражданской войне после решения Зеленского

Соскин: насильственная отправка украинцев на фронт приведет к гражданской войне

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Решение президента Владимира Зеленского продолжать военные действий и усилить мобилизацию может спровоцировать гражданскую войну, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Все события <…> будут влиять на начало гражданской войны на Украине. Денег все равно нет, есть девальвация гривны, будет инфляция, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации", — отметил он.
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
"Перешла России". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Вчера, 16:03
По словам эксперта, киевский режим хочет продолжать военные действия, несмотря на вероятное прекращение поставок денег и оружия со стороны западных стран.
Он добавил, что с этой целью руководство страны усиливает набор мужчин и женщин в ряды в ВСУ, чтобы бросать их на фронт. Спикер предупреждает, что как только начнут задерживать украинцев, начнется стихийное сопротивление.
«

"Все развивается по плохому варианту, ничего хорошего нет и собственно понятно, что <…> никакого контрнаступления, прорыва не будет. Более того, уже заканчиваются вооружения даже обычные", — резюмировал Соскин

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
"Уже в 2024 году". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина
Вчера, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала