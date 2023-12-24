В Киеве заговорили о гражданской войне после решения Зеленского
Соскин: насильственная отправка украинцев на фронт приведет к гражданской войне
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Решение президента Владимира Зеленского продолжать военные действий и усилить мобилизацию может спровоцировать гражданскую войну, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Все события <…> будут влиять на начало гражданской войны на Украине. Денег все равно нет, есть девальвация гривны, будет инфляция, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации", — отметил он.
По словам эксперта, киевский режим хочет продолжать военные действия, несмотря на вероятное прекращение поставок денег и оружия со стороны западных стран.
Он добавил, что с этой целью руководство страны усиливает набор мужчин и женщин в ряды в ВСУ, чтобы бросать их на фронт. Спикер предупреждает, что как только начнут задерживать украинцев, начнется стихийное сопротивление.
«
"Все развивается по плохому варианту, ничего хорошего нет и собственно понятно, что <…> никакого контрнаступления, прорыва не будет. Более того, уже заканчиваются вооружения даже обычные", — резюмировал Соскин
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.