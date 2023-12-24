https://ria.ru/20231224/zapad-1917734968.html
В США сделали важное заявление о переговорах с Россией по Украине
В США сделали важное заявление о переговорах с Россией по Украине - РИА Новости, 24.12.2023
В США сделали важное заявление о переговорах с Россией по Украине
Западу стоит перестать пытаться разговаривать с Россией с позиции силы, иначе есть риск повторить ошибки прошлого, пишет американский журнал Responsible... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:17
2023-12-24T10:17
2023-12-24T12:56
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Западу стоит перестать пытаться разговаривать с Россией с позиции силы, иначе есть риск повторить ошибки прошлого, пишет американский журнал Responsible Statecraft."Следует помнить историю и не пытаться говорить, чтобы унизить и подавить, <…> со страной, во избежание зарождения конфликта", — считает автор статьи.Он отмечает, что по мере продолжения конфликта на Западе наблюдается усталость от помощи Киеву, а кандидат в президенты Дональд Трамп в случае переизбрания вообще обещает завершить противостояние за один день. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский занял в вопросе переговоров непримиримую позицию, хотя время не на стороне Киева. А контрнаступление ВСУ пошло не по плану и закончилось не так, как ожидалось. Украина же зависит от помощи Запада, и никто точно не поручится, насколько прочны его обязательства, пишет издание.Запад совершил ошибку, пытаясь общаться с Россией с позиции силы, так как к прочному миру и стабильности приведет лишь искренняя попытка создать глобальный баланс сил, который учтет реалии современного мира, заключает автор.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Киевом, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В США сделали важное заявление о переговорах с Россией по Украине
RS: Запад может договориться с Россией, лишь отказавшись от позиции силы
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Западу стоит перестать пытаться разговаривать с Россией с позиции силы, иначе есть риск повторить ошибки прошлого, пишет американский журнал Responsible Statecraft
.
"Следует помнить историю и не пытаться говорить, чтобы унизить и подавить, <…> со страной, во избежание зарождения конфликта", — считает автор статьи.
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Он отмечает, что по мере продолжения конфликта на Западе наблюдается усталость от помощи Киеву, а кандидат в президенты Дональд Трамп в случае переизбрания вообще обещает завершить противостояние за один день. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский занял в вопросе переговоров непримиримую позицию, хотя время не на стороне Киева. А контрнаступление ВСУ пошло не по плану и закончилось не так, как ожидалось. Украина же зависит от помощи Запада, и никто точно не поручится, насколько прочны его обязательства, пишет издание.
Запад совершил ошибку, пытаясь общаться с Россией с позиции силы, так как к прочному миру и стабильности приведет лишь искренняя попытка создать глобальный баланс сил, который учтет реалии современного мира, заключает автор.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Киевом, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> "Киев горит". СМИ узнали, о чем Зеленский "умолял" союзников