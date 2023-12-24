https://ria.ru/20231224/zapad-1917734968.html

В США сделали важное заявление о переговорах с Россией по Украине

В США сделали важное заявление о переговорах с Россией по Украине - РИА Новости, 24.12.2023

В США сделали важное заявление о переговорах с Россией по Украине

Западу стоит перестать пытаться разговаривать с Россией с позиции силы, иначе есть риск повторить ошибки прошлого, пишет американский журнал Responsible... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T10:17

2023-12-24T10:17

2023-12-24T12:56

в мире

россия

украина

киев

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910980009_0:168:3092:1907_1920x0_80_0_0_7b71013a40b728b679855bef207f1968.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Западу стоит перестать пытаться разговаривать с Россией с позиции силы, иначе есть риск повторить ошибки прошлого, пишет американский журнал Responsible Statecraft."Следует помнить историю и не пытаться говорить, чтобы унизить и подавить, <…> со страной, во избежание зарождения конфликта", — считает автор статьи.Он отмечает, что по мере продолжения конфликта на Западе наблюдается усталость от помощи Киеву, а кандидат в президенты Дональд Трамп в случае переизбрания вообще обещает завершить противостояние за один день. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский занял в вопросе переговоров непримиримую позицию, хотя время не на стороне Киева. А контрнаступление ВСУ пошло не по плану и закончилось не так, как ожидалось. Украина же зависит от помощи Запада, и никто точно не поручится, насколько прочны его обязательства, пишет издание.Запад совершил ошибку, пытаясь общаться с Россией с позиции силы, так как к прочному миру и стабильности приведет лишь искренняя попытка создать глобальный баланс сил, который учтет реалии современного мира, заключает автор.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Киевом, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231218/mvf-1916382595.html

https://ria.ru/20231218/molba-1916384765.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин