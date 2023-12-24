Рейтинг@Mail.ru
Американский генерал сделал откровенное признание о провале ВСУ - РИА Новости, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 24.12.2023 (обновлено: 12:58 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/zapad-1917713852.html
Американский генерал сделал откровенное признание о провале ВСУ
Американский генерал сделал откровенное признание о провале ВСУ - РИА Новости, 24.12.2023
Американский генерал сделал откровенное признание о провале ВСУ
Страны Запада виноваты в провале контрнаступления ВСУ, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T02:05
2023-12-24T12:58
в мире
украина
сша
европа
владимир путин
бен ходжес
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b6cb3e188d3243d8b540b2244ac1ba2.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Страны Запада виноваты в провале контрнаступления ВСУ, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в эфире YouTube-канала Silicon Curtain."Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. И, честно говоря, к таким результатам, которые я предсказывал. Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", — признался Ходжес.Офицер пояснил, что страны Запада не смогли обеспечить ВСУ всем необходимым для наступления. Украине, по словам Ходжеса, не хватило военно-воздушной мощи, высокоточного оружия большой дальности и прочей техники.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231223/vsu-1917707972.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869091898_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_5958b4ee4c667e3db82b3679977c0122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, владимир путин, бен ходжес, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Путин, Бен Ходжес, НАТО, Вооруженные силы Украины
Американский генерал сделал откровенное признание о провале ВСУ

Генерал Бен Ходжес обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Страны Запада виноваты в провале контрнаступления ВСУ, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в эфире YouTube-канала Silicon Curtain.
«
"Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. И, честно говоря, к таким результатам, которые я предсказывал. Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", — признался Ходжес.
Офицер пояснил, что страны Запада не смогли обеспечить ВСУ всем необходимым для наступления. Украине, по словам Ходжеса, не хватило военно-воздушной мощи, высокоточного оружия большой дальности и прочей техники.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
"За два года". В США забили тревогу из-за критического положения ВСУ
Вчера, 23:07
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ПутинБен ХоджесНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала