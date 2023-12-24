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Американский генерал сделал откровенное признание о провале ВСУ
Американский генерал сделал откровенное признание о провале ВСУ - РИА Новости, 24.12.2023
Американский генерал сделал откровенное признание о провале ВСУ
Страны Запада виноваты в провале контрнаступления ВСУ, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T02:05
2023-12-24T02:05
2023-12-24T12:58
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Страны Запада виноваты в провале контрнаступления ВСУ, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в эфире YouTube-канала Silicon Curtain."Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. И, честно говоря, к таким результатам, которые я предсказывал. Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", — признался Ходжес.Офицер пояснил, что страны Запада не смогли обеспечить ВСУ всем необходимым для наступления. Украине, по словам Ходжеса, не хватило военно-воздушной мощи, высокоточного оружия большой дальности и прочей техники.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231223/vsu-1917707972.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир путин, бен ходжес, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Путин, Бен Ходжес, НАТО, Вооруженные силы Украины
Американский генерал сделал откровенное признание о провале ВСУ
Генерал Бен Ходжес обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ