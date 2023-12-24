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В Россию поступила вторая партия яиц из Азербайджана - РИА Новости, 24.12.2023
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00:49 24.12.2023 (обновлено: 10:11 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/yaytsa-1917711415.html
В Россию поступила вторая партия яиц из Азербайджана
В Россию поступила вторая партия яиц из Азербайджана - РИА Новости, 24.12.2023
В Россию поступила вторая партия яиц из Азербайджана
В Россию поступила вторая партия столового яйца из Азербайджана, говорится в сообщении Telegram-канала Россельхознадзора. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T00:49
2023-12-24T10:11
экономика
азербайджан
россия
турция
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Россию поступила вторая партия столового яйца из Азербайджана, говорится в сообщении Telegram-канала Россельхознадзора. "Двадцать первого декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", — отметили в публикации. Первый завоз 36 тонн (612 тысяч штук. — Прим. ред.) яиц был 19 декабря.Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев анонсировал поставки из Турции и Азербайджана без импортной пошлины в ближайшее время, что, по его мнению, позволит снизить цену на продукт.Кроме того, в Минсельхозе спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижение.Президент России Владимир Путин ранее объяснил подорожание тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917074293.html
https://ria.ru/20231218/tseny-1916592203.html
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экономика, азербайджан, россия, турция
Экономика, Азербайджан, Россия, Турция
В Россию поступила вторая партия яиц из Азербайджана

Россельхознадзор: в РФ поступила вторая партия яиц из Азербайджана на 18 тонн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Россию поступила вторая партия столового яйца из Азербайджана, говорится в сообщении Telegram-канала Россельхознадзора.
"Двадцать первого декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", — отметили в публикации.
Первый завоз 36 тонн (612 тысяч штук. — Прим. ред.) яиц был 19 декабря.
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо
20 декабря, 19:34
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев анонсировал поставки из Турции и Азербайджана без импортной пошлины в ближайшее время, что, по его мнению, позволит снизить цену на продукт.
Кроме того, в Минсельхозе спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижение.
Президент России Владимир Путин ранее объяснил подорожание тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
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