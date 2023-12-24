https://ria.ru/20231224/yaytsa-1917711415.html

В Россию поступила вторая партия яиц из Азербайджана

В Россию поступила вторая партия яиц из Азербайджана - РИА Новости, 24.12.2023

В Россию поступила вторая партия яиц из Азербайджана

В Россию поступила вторая партия столового яйца из Азербайджана, говорится в сообщении Telegram-канала Россельхознадзора. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T00:49

2023-12-24T00:49

2023-12-24T10:11

экономика

азербайджан

россия

турция

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Россию поступила вторая партия столового яйца из Азербайджана, говорится в сообщении Telegram-канала Россельхознадзора. "Двадцать первого декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", — отметили в публикации. Первый завоз 36 тонн (612 тысяч штук. — Прим. ред.) яиц был 19 декабря.Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев анонсировал поставки из Турции и Азербайджана без импортной пошлины в ближайшее время, что, по его мнению, позволит снизить цену на продукт.Кроме того, в Минсельхозе спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижение.Президент России Владимир Путин ранее объяснил подорожание тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.

https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917074293.html

https://ria.ru/20231218/tseny-1916592203.html

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экономика, азербайджан, россия, турция