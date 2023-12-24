https://ria.ru/20231224/vzryv-1917818693.html

Росгвардия взяла под круглосуточную охрану дом в Сириусе, где произошло ЧП

Росгвардия взяла под круглосуточную охрану дом в Сириусе, где произошло ЧП - РИА Новости, 25.12.2023

Росгвардия взяла под круглосуточную охрану дом в Сириусе, где произошло ЧП

Военнослужащие Росгвардии взяли под круглосуточную охрану дом на федеральной территории Сириус, где произошло ЧП, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-24T23:55

2023-12-24T23:55

2023-12-25T09:35

происшествия

краснодарский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Военнослужащие Росгвардии взяли под круглосуточную охрану дом на федеральной территории Сириус, где произошло ЧП, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Росгвардии по Краснодарскому краю. Ранее в ГУ МЧС по краю информировали, что два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры. По данным пресс-службы администрации Сириуса, предварительной причиной происшествия в доме стал взрыв по неустановленной пока причине. "После происшествия в многоэтажном доме на улице Трубачева возле него выставили охрану", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пешие патрули из числа военнослужащих Росгвардии в круглосуточном режиме "будут обеспечивать сохранность имущества жителей и правопорядок". На месте также находится командир специального моторизованного полка Росгвардии полковник Арифхан Шамшудинов.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)