https://ria.ru/20231224/vzryv-1917812145.html

Власти Сириуса рассказали подробности о взрыве в жилом доме

Власти Сириуса рассказали подробности о взрыве в жилом доме - РИА Новости, 25.12.2023

Власти Сириуса рассказали подробности о взрыве в жилом доме

Предварительной причиной происшествия в доме на федеральной территории Сириус стал взрыв по неустановленной пока причине, пострадавших разместят в одном из... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-24T22:39

2023-12-24T22:39

2023-12-25T09:39

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Предварительной причиной происшествия в доме на федеральной территории Сириус стал взрыв по неустановленной пока причине, пострадавших разместят в одном из отелей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сириуса.Ранее в ГУ МЧС информировали, что два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры, причины ЧП устанавливаются."Сегодня, 24 декабря, в 20:46 поступило сообщение о происшествии по адресу ул. Трубачева, 26 на федеральной территории "Сириус". Предварительно, произошёл взрыв по неустановленной причине", - сказал в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус.Там уточнили, что всех пострадавших разместят в отеле "Альфа Сириус".Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Сириуса, в эту категорию войдут те, кто не может вернуться домой - эвакуированные и спасенные жители. Отмечается, что на место прибыл глава федеральной территории Дмитрий Плишкин, там же работают коммунальные службы, спасатели.По предварительной информации регионального главка МЧС, многоквартирный дом газифицирован. Сейчас к спасательным работам привлечены 60 человек, используется 19 единиц техники.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)