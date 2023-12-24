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Власти Сириуса рассказали подробности о взрыве в жилом доме - РИА Новости, 25.12.2023
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22:39 24.12.2023 (обновлено: 09:39 25.12.2023)
https://ria.ru/20231224/vzryv-1917812145.html
Власти Сириуса рассказали подробности о взрыве в жилом доме
Власти Сириуса рассказали подробности о взрыве в жилом доме - РИА Новости, 25.12.2023
Власти Сириуса рассказали подробности о взрыве в жилом доме
Предварительной причиной происшествия в доме на федеральной территории Сириус стал взрыв по неустановленной пока причине, пострадавших разместят в одном из... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-24T22:39
2023-12-25T09:39
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Предварительной причиной происшествия в доме на федеральной территории Сириус стал взрыв по неустановленной пока причине, пострадавших разместят в одном из отелей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сириуса.Ранее в ГУ МЧС информировали, что два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры, причины ЧП устанавливаются."Сегодня, 24 декабря, в 20:46 поступило сообщение о происшествии по адресу ул. Трубачева, 26 на федеральной территории "Сириус". Предварительно, произошёл взрыв по неустановленной причине", - сказал в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус.Там уточнили, что всех пострадавших разместят в отеле "Альфа Сириус".Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Сириуса, в эту категорию войдут те, кто не может вернуться домой - эвакуированные и спасенные жители. Отмечается, что на место прибыл глава федеральной территории Дмитрий Плишкин, там же работают коммунальные службы, спасатели.По предварительной информации регионального главка МЧС, многоквартирный дом газифицирован. Сейчас к спасательным работам привлечены 60 человек, используется 19 единиц техники.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти Сириуса рассказали подробности о взрыве в жилом доме

Власти Сириуса: жильцов дома после взрыва разместят в отеле

© Фото : Сириус/TelegramМесто взрыва газа в Сириусе. 25 декабря 2023
Место взрыва газа в Сириусе. 25 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : Сириус/Telegram
Место взрыва газа в Сириусе. 25 декабря 2023
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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Предварительной причиной происшествия в доме на федеральной территории Сириус стал взрыв по неустановленной пока причине, пострадавших разместят в одном из отелей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сириуса.
Ранее в ГУ МЧС информировали, что два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры, причины ЧП устанавливаются.
"Сегодня, 24 декабря, в 20:46 поступило сообщение о происшествии по адресу ул. Трубачева, 26 на федеральной территории "Сириус". Предварительно, произошёл взрыв по неустановленной причине", - сказал в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус.
Там уточнили, что всех пострадавших разместят в отеле "Альфа Сириус".
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Сириуса, в эту категорию войдут те, кто не может вернуться домой - эвакуированные и спасенные жители. Отмечается, что на место прибыл глава федеральной территории Дмитрий Плишкин, там же работают коммунальные службы, спасатели.
По предварительной информации регионального главка МЧС, многоквартирный дом газифицирован. Сейчас к спасательным работам привлечены 60 человек, используется 19 единиц техники.
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