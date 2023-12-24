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Авксентьева возглавит общественный штаб "Новых людей" на выборах - РИА Новости, 24.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
17:59 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/vybory-1917785568.html
Авксентьева возглавит общественный штаб "Новых людей" на выборах
Авксентьева возглавит общественный штаб "Новых людей" на выборах - РИА Новости, 24.12.2023
Авксентьева возглавит общественный штаб "Новых людей" на выборах
Депутат Госдумы Сардана Авксентьева согласилась возглавить общественный штаб партии "Новые люди" на выборах президента, сообщил кандидат от партии на выборах,... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:59
2023-12-24T17:59
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владислав даванков
сардана авксентьева
партия "новые люди"
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева согласилась возглавить общественный штаб партии "Новые люди" на выборах президента, сообщил кандидат от партии на выборах, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале. В воскресенье предвыборный съезд "Новых людей" выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента РФ. "Спасибо всем, кто в меня поверил... Сардане Авксентьевой, которая согласилась возглавить общественный штаб", - написал Даванков.
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политика, россия, владислав даванков, сардана авксентьева, партия "новые люди"
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Партия "Новые люди"
Авксентьева возглавит общественный штаб "Новых людей" на выборах

Даванков: Авксентьева согласилась возглавить общественный штаб "Новых людей"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Съезд партии "Новые люди"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева согласилась возглавить общественный штаб партии "Новые люди" на выборах президента, сообщил кандидат от партии на выборах, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале.
В воскресенье предвыборный съезд "Новых людей" выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента РФ.
"Спасибо всем, кто в меня поверил... Сардане Авксентьевой, которая согласилась возглавить общественный штаб", - написал Даванков.
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Партия "Новые люди"
17:41
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладислав ДаванковСардана АвксентьеваПартия "Новые люди"
 
 
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