https://ria.ru/20231224/vybory-1917785568.html

Авксентьева возглавит общественный штаб "Новых людей" на выборах

Авксентьева возглавит общественный штаб "Новых людей" на выборах - РИА Новости, 24.12.2023

Авксентьева возглавит общественный штаб "Новых людей" на выборах

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева согласилась возглавить общественный штаб партии "Новые люди" на выборах президента, сообщил кандидат от партии на выборах,... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T17:59

2023-12-24T17:59

2023-12-24T17:59

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владислав даванков

сардана авксентьева

партия "новые люди"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917776224_0:266:2617:1738_1920x0_80_0_0_0f18e5e0276314afc3ad5b24110796f1.jpg

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева согласилась возглавить общественный штаб партии "Новые люди" на выборах президента, сообщил кандидат от партии на выборах, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале. В воскресенье предвыборный съезд "Новых людей" выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента РФ. "Спасибо всем, кто в меня поверил... Сардане Авксентьевой, которая согласилась возглавить общественный штаб", - написал Даванков.

https://ria.ru/20231224/partiya-1917784184.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владислав даванков, сардана авксентьева, партия "новые люди"