https://ria.ru/20231224/vybory-1917785568.html
Авксентьева возглавит общественный штаб "Новых людей" на выборах
Авксентьева возглавит общественный штаб "Новых людей" на выборах - РИА Новости, 24.12.2023
Авксентьева возглавит общественный штаб "Новых людей" на выборах
Депутат Госдумы Сардана Авксентьева согласилась возглавить общественный штаб партии "Новые люди" на выборах президента, сообщил кандидат от партии на выборах,... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:59
2023-12-24T17:59
2023-12-24T17:59
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владислав даванков
сардана авксентьева
партия "новые люди"
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева согласилась возглавить общественный штаб партии "Новые люди" на выборах президента, сообщил кандидат от партии на выборах, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале. В воскресенье предвыборный съезд "Новых людей" выдвинул Даванкова кандидатом на выборы президента РФ. "Спасибо всем, кто в меня поверил... Сардане Авксентьевой, которая согласилась возглавить общественный штаб", - написал Даванков.
https://ria.ru/20231224/partiya-1917784184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владислав даванков, сардана авксентьева, партия "новые люди"
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Партия "Новые люди"
Авксентьева возглавит общественный штаб "Новых людей" на выборах
Даванков: Авксентьева согласилась возглавить общественный штаб "Новых людей"