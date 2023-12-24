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Глава партии Социальной защиты подал документы для участия в выборах
Глава партии Социальной защиты подал документы для участия в выборах - РИА Новости, 24.12.2023
Глава партии Социальной защиты подал документы для участия в выборах
Председатель партии Социальной защиты Владимир Михайлов подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в выборах президента в 2024 году,... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T12:01
2023-12-24T12:01
2023-12-24T12:01
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Председатель партии Социальной защиты Владимир Михайлов подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в выборах президента в 2024 году, сообщила пресс-служба ЦИК в Telegram-канале."Двадцать четвертого декабря 2023 года члены Рабочей группы приняли у Владимира Михайлова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства", - говорится в сообщении.Сообщается, что председатель политической партии Социальной защиты выдвинул свою кандидатуру по итогам решения съезда политической партии, который состоялся в Москве 23 декабря.Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
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политика, россия, владимир михайлов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Михайлов
Глава партии Социальной защиты подал документы для участия в выборах
Глава партии Соцзащиты Михайлов подал документы в ЦИК для участия в выборах