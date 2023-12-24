https://ria.ru/20231224/vybory-1917745460.html

Глава партии Социальной защиты подал документы для участия в выборах

Глава партии Социальной защиты подал документы для участия в выборах - РИА Новости, 24.12.2023

Глава партии Социальной защиты подал документы для участия в выборах

Председатель партии Социальной защиты Владимир Михайлов подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в выборах президента в 2024 году,... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T12:01

2023-12-24T12:01

2023-12-24T12:01

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир михайлов

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Председатель партии Социальной защиты Владимир Михайлов подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в выборах президента в 2024 году, сообщила пресс-служба ЦИК в Telegram-канале."Двадцать четвертого декабря 2023 года члены Рабочей группы приняли у Владимира Михайлова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства", - говорится в сообщении.Сообщается, что председатель политической партии Социальной защиты выдвинул свою кандидатуру по итогам решения съезда политической партии, который состоялся в Москве 23 декабря.Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

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политика, россия, владимир михайлов