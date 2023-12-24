https://ria.ru/20231224/vulkan-1917716129.html
На вулкане Эбеко произошел выброс пепла
На вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 24.12.2023
На вулкане Эбеко произошел выброс пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 3 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T03:33
2023-12-24T03:33
2023-12-24T09:42
эбеко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 дек – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 3 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. "Высота пеплового выброса составила около 3 000 метров над уровнем моря", - говорится в сообщенииВулканологи отмечают, что пепловый выброс зафиксирован 24 декабря в 9.54 по местному времени (0.54 мск). Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20231219/vulkan-1916619419.html
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эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук, россия, происшествия
Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Российская академия наук, Россия, Происшествия
На вулкане Эбеко произошел выброс пепла
РАН: вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра