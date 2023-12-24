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В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали три человека

В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 24.12.2023

В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали три человека

Украинские боевики обстреляли город Пологи в Запорожской области, пострадали три человека, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T17:20

2023-12-24T17:20

2023-12-24T17:20

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Пологи в Запорожской области, пострадали три человека, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 9.20 и 13.45 (мск) – город Пологи подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ... Ранения получили три человека: двое работников РЭС, проводивших восстановительные работы, и жительница одного из поврежденных домов", - сказали в экстренных службах. Там добавили, что повреждены окна и крыши трех многоквартирных домов, а из-за повреждения проводов отсутствует электроснабжение. "Проводятся восстановительные работы по закрытию контура и возобновлению подачи электричества", - отметили в экстренных службах.

запорожская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины