https://ria.ru/20231224/vsu-1917781685.html
В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали три человека
В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 24.12.2023
В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали три человека
Украинские боевики обстреляли город Пологи в Запорожской области, пострадали три человека, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:20
2023-12-24T17:20
2023-12-24T17:20
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_36d686026bb04ff39cbac0f57a13338a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Пологи в Запорожской области, пострадали три человека, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 9.20 и 13.45 (мск) – город Пологи подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ... Ранения получили три человека: двое работников РЭС, проводивших восстановительные работы, и жительница одного из поврежденных домов", - сказали в экстренных службах. Там добавили, что повреждены окна и крыши трех многоквартирных домов, а из-за повреждения проводов отсутствует электроснабжение. "Проводятся восстановительные работы по закрытию контура и возобновлению подачи электричества", - отметили в экстренных службах.
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_93236198e6b81cf316ee43c0e06e2a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области при обстреле ВСУ пострадали три человека
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, пострадали три человека