https://ria.ru/20231224/vsu-1917762688.html

В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации

В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации - РИА Новости, 24.12.2023

В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации

В украинской армии не понимают, каким образом возможно мобилизовать еще 500 тысяч человек, как того требуют власти, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T14:40

2023-12-24T14:40

2023-12-24T16:14

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В украинской армии не понимают, каким образом возможно мобилизовать еще 500 тысяч человек, как того требуют власти, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью Deutsche Welle*."Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ, закончились <…> Сказать точно, когда это (мобилизация. — Прим. ред.) будет и как качественно, сложно сказать, <...> как это осуществить физически, понимания нет", — сказал он.По словам Марченко, взамен потерянным на фронте 100 военнослужащим мобилизуют всего 20 человек. При этом он позитивно относится к предложению снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, но раскритиковал идею "закрывать дырки на фронте женщинами" в то время, как множество мужчин скрываются за границей. Генерал отметил также, что на фоне катастрофической нехватки боеприпасов украинские войска готовятся к развитию наихудших для них сценариев в следующем году. "Этот год был тяжелым, как показал прошлый год, прогнозы сейчас не стоит делать. Я не открою военную тайну, если скажу, что нам очень не хватает артиллерийских снарядов", — заключил Марченко. О том, что Генштаб ВСУ просит мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, заявил на пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский. Затраты на это он оценил в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, со своей стороны, предположил, что процесс займет как минимум год. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917737252.html

https://ria.ru/20231224/evropa-1917751214.html

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