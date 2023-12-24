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В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 24.12.2023 (обновлено: 16:14 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/vsu-1917762688.html
В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации - РИА Новости, 24.12.2023
В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
В украинской армии не понимают, каким образом возможно мобилизовать еще 500 тысяч человек, как того требуют власти, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T14:40
2023-12-24T16:14
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В украинской армии не понимают, каким образом возможно мобилизовать еще 500 тысяч человек, как того требуют власти, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью Deutsche Welle*.&quot;Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ, закончились &lt;…&gt; Сказать точно, когда это (мобилизация. — Прим. ред.) будет и как качественно, сложно сказать, &lt;...&gt; как это осуществить физически, понимания нет&quot;, — сказал он.По словам Марченко, взамен потерянным на фронте 100 военнослужащим мобилизуют всего 20 человек. При этом он позитивно относится к предложению снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, но раскритиковал идею "закрывать дырки на фронте женщинами" в то время, как множество мужчин скрываются за границей. Генерал отметил также, что на фоне катастрофической нехватки боеприпасов украинские войска готовятся к развитию наихудших для них сценариев в следующем году. "Этот год был тяжелым, как показал прошлый год, прогнозы сейчас не стоит делать. Я не открою военную тайну, если скажу, что нам очень не хватает артиллерийских снарядов", — заключил Марченко. О том, что Генштаб ВСУ просит мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, заявил на пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский. Затраты на это он оценил в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, со своей стороны, предположил, что процесс займет как минимум год. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917737252.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, алексей данилов, вооруженные силы украины, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО
В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации

Генерал ВСУ Марченко признал, что добровольцы для украинской армии закончились

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В украинской армии не понимают, каким образом возможно мобилизовать еще 500 тысяч человек, как того требуют власти, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью Deutsche Welle*.
«

"Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ, закончились <…> Сказать точно, когда это (мобилизация. — Прим. ред.) будет и как качественно, сложно сказать, <...> как это осуществить физически, понимания нет", — сказал он.

По словам Марченко, взамен потерянным на фронте 100 военнослужащим мобилизуют всего 20 человек. При этом он позитивно относится к предложению снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, но раскритиковал идею "закрывать дырки на фронте женщинами" в то время, как множество мужчин скрываются за границей.
Генерал отметил также, что на фоне катастрофической нехватки боеприпасов украинские войска готовятся к развитию наихудших для них сценариев в следующем году.
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"Этот год был тяжелым, как показал прошлый год, прогнозы сейчас не стоит делать. Я не открою военную тайну, если скажу, что нам очень не хватает артиллерийских снарядов", — заключил Марченко.
О том, что Генштаб ВСУ просит мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, заявил на пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский. Затраты на это он оценил в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, со своей стороны, предположил, что процесс займет как минимум год.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТО
 
 
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