https://ria.ru/20231224/vsu-1917741676.html

На Западе оценили шансы ВСУ пережить зиму

На Западе оценили шансы ВСУ пережить зиму - РИА Новости, 24.12.2023

На Западе оценили шансы ВСУ пережить зиму

Украинцев ждет ужасная зима, заявил в эфире телеканала France 3 французский генерал и бывший глава Главного штаба ВВС страны Жан-Поль Паломеро. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T11:23

2023-12-24T11:23

2023-12-24T16:15

в мире

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинцев ждет ужасная зима, заявил в эфире телеканала France 3 французский генерал и бывший глава Главного штаба ВВС страны Жан-Поль Паломеро."В лучшем случае они смогут отстоять свои нынешние позиции. Это лучшее, на что мы можем надеяться", — сказал он.Паломеро утверждает, что ВСУ имеют шанс добиться хоть каких-то успехов на поле боя лишь в случае увеличения финансирования.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231224/zapad-1917734968.html

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в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины