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ВСУ назвали дату установки блок-постов для вручения повесток по всей стране - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:50 24.12.2023 (обновлено: 10:58 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/vsu-1917737910.html
ВСУ назвали дату установки блок-постов для вручения повесток по всей стране
ВСУ назвали дату установки блок-постов для вручения повесток по всей стране - РИА Новости, 24.12.2023
ВСУ назвали дату установки блок-постов для вручения повесток по всей стране
Специальные блок-посты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря, сообщил бывший советник мэра Ивано-Франковска,... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:50
2023-12-24T10:58
в мире
украина
россия
ивано-франковск
игорь мосийчук
владимир зеленский
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Специальные блок-посты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря, сообщил бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 17 декабря сообщал, что военкомат Обуховского района Киевской области совместно с местными властями оборудует специальные блок-посты, на которых будут проверять документы и вручать повестки. &quot;С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты, мы беремся за мобилизацию&quot;, - написал Кишак в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Он добавил, что "ребят на фронте нужно менять", заявив, что в пехоту отправятся "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся". При этом официально пока информация не подтверждалась. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917737252.html
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в мире, украина, россия, ивано-франковск, игорь мосийчук, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Ивано-Франковск, Игорь Мосийчук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ назвали дату установки блок-постов для вручения повесток по всей стране

Кишак: посты для вручения повесток оборудуют по всей Украине до конца декабря

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Специальные блок-посты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря, сообщил бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак.
Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 17 декабря сообщал, что военкомат Обуховского района Киевской области совместно с местными властями оборудует специальные блок-посты, на которых будут проверять документы и вручать повестки.
«

"С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты, мы беремся за мобилизацию", - написал Кишак в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Он добавил, что "ребят на фронте нужно менять", заявив, что в пехоту отправятся "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся".
При этом официально пока информация не подтверждалась.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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10:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИвано-ФранковскИгорь МосийчукВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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