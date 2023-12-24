https://ria.ru/20231224/vsu-1917737910.html

ВСУ назвали дату установки блок-постов для вручения повесток по всей стране

ВСУ назвали дату установки блок-постов для вручения повесток по всей стране - РИА Новости, 24.12.2023

ВСУ назвали дату установки блок-постов для вручения повесток по всей стране

Специальные блок-посты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря, сообщил бывший советник мэра Ивано-Франковска,... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T10:50

2023-12-24T10:50

2023-12-24T10:58

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игорь мосийчук

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верховная рада украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Специальные блок-посты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря, сообщил бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 17 декабря сообщал, что военкомат Обуховского района Киевской области совместно с местными властями оборудует специальные блок-посты, на которых будут проверять документы и вручать повестки. "С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты, мы беремся за мобилизацию", - написал Кишак в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Он добавил, что "ребят на фронте нужно менять", заявив, что в пехоту отправятся "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся". При этом официально пока информация не подтверждалась. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917737252.html

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ивано-франковск

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в мире, украина, россия, ивано-франковск, игорь мосийчук, владимир зеленский, верховная рада украины