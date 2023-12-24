https://ria.ru/20231224/vsu-1917734700.html

Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.12.2023

Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

Один мирный житель получил ранения средней степени тяжести при обстреле украинскими войсками села Каланчак в Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T10:15

2023-12-24T10:15

2023-12-24T10:15

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 24 дек - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения средней степени тяжести при обстреле украинскими войсками села Каланчак в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела войсками киевского режима населенного пункта Каланчак в Херсонской области один мирный житель получил ранения средней степени тяжести", - сообщил источник. Всего за день в Херсонской области был зафиксирован 91 "прилет" со стороны ВСУ. Днем по левобережью было 56 попаданий из ствольной артиллерии, ночью - 35. Под огнем оказались Кардашинка, Днепряны, Новая Маячка, Песчановка, Пролетарка, Каланчак, Алешки, Саги, Старая Збурьевка, Подстепное, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.

https://ria.ru/20231224/eksperiment-1917720059.html

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происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, украина