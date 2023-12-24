https://ria.ru/20231224/vsu-1917734700.html
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.12.2023
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Один мирный житель получил ранения средней степени тяжести при обстреле украинскими войсками села Каланчак в Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:15
2023-12-24T10:15
2023-12-24T10:15
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_36d686026bb04ff39cbac0f57a13338a.jpg
ГЕНИЧЕСК, 24 дек - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения средней степени тяжести при обстреле украинскими войсками села Каланчак в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела войсками киевского режима населенного пункта Каланчак в Херсонской области один мирный житель получил ранения средней степени тяжести", - сообщил источник. Всего за день в Херсонской области был зафиксирован 91 "прилет" со стороны ВСУ. Днем по левобережью было 56 попаданий из ствольной артиллерии, ночью - 35. Под огнем оказались Кардашинка, Днепряны, Новая Маячка, Песчановка, Пролетарка, Каланчак, Алешки, Саги, Старая Збурьевка, Подстепное, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
https://ria.ru/20231224/eksperiment-1917720059.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_93236198e6b81cf316ee43c0e06e2a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Житель Херсонской области получил ранения средней тяжести при обстреле ВСУ