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Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/vsu-1917734700.html
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.12.2023
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Один мирный житель получил ранения средней степени тяжести при обстреле украинскими войсками села Каланчак в Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:15
2023-12-24T10:15
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
украина
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ГЕНИЧЕСК, 24 дек - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения средней степени тяжести при обстреле украинскими войсками села Каланчак в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела войсками киевского режима населенного пункта Каланчак в Херсонской области один мирный житель получил ранения средней степени тяжести", - сообщил источник. Всего за день в Херсонской области был зафиксирован 91 "прилет" со стороны ВСУ. Днем по левобережью было 56 попаданий из ствольной артиллерии, ночью - 35. Под огнем оказались Кардашинка, Днепряны, Новая Маячка, Песчановка, Пролетарка, Каланчак, Алешки, Саги, Старая Збурьевка, Подстепное, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
https://ria.ru/20231224/eksperiment-1917720059.html
херсонская область
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происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Источник: в Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

Житель Херсонской области получил ранения средней тяжести при обстреле ВСУ

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 24 дек - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения средней степени тяжести при обстреле украинскими войсками села Каланчак в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"В результате обстрела войсками киевского режима населенного пункта Каланчак в Херсонской области один мирный житель получил ранения средней степени тяжести", - сообщил источник.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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06:42
Всего за день в Херсонской области был зафиксирован 91 "прилет" со стороны ВСУ. Днем по левобережью было 56 попаданий из ствольной артиллерии, ночью - 35.
Под огнем оказались Кардашинка, Днепряны, Новая Маячка, Песчановка, Пролетарка, Каланчак, Алешки, Саги, Старая Збурьевка, Подстепное, Голая Пристань.
Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
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