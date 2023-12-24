https://ria.ru/20231224/vsu-1917718402.html

В Германии предупредили ВСУ о крайне опасной ситуации

В Германии предупредили ВСУ о крайне опасной ситуации - РИА Новости, 24.12.2023

В Германии предупредили ВСУ о крайне опасной ситуации

Запад и украинские чиновники заявляют, что ВСУ используют на фронте современные бронеавтомобили, тогда как на деле украинские солдаты ездят на старых... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T05:38

2023-12-24T05:38

2023-12-24T05:38

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Запад и украинские чиновники заявляют, что ВСУ используют на фронте современные бронеавтомобили, тогда как на деле украинские солдаты ездят на старых гражданских машинах, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."Любой, кто когда-либо был на фронте с украинскими солдатами, знает, насколько опасна <...> ситуация. Не только небронированные, но и в основном личные, иногда очень старые автомобили используют для передвижения по местности, где защищенные по западным стандартам автомобили были бы абсолютной необходимостью", — прокомментировал Репке.Журналист добавил, что это происходит из-за нехватки запчастей для западной бронетехники и недостаточно активного производства автомобилей на Украине.Кроме того, украинские солдаты вынуждены сами платить за топливо и обслуживание машин. По словам Репке, украинцы вряд ли бы смогли финансово справиться с заправкой, например, американского бронеавтомобиля Humvee из-за большого расхода бензина.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231224/zapad-1917713852.html

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