Рейтинг@Mail.ru
Даже вместе. На Западе сделали необычное признание о конфликте с Россией - РИА Новости, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 24.12.2023 (обновлено: 16:26 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/vmeste-1917718088.html
Даже вместе. На Западе сделали необычное признание о конфликте с Россией
Даже вместе. На Западе сделали необычное признание о конфликте с Россией - РИА Новости, 24.12.2023
Даже вместе. На Западе сделали необычное признание о конфликте с Россией
Вооруженные силы Германии и Великобритании находятся в печальном состоянии и в случае прямого конфликта не справятся с российской армией, заявил профессор... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T05:16
2023-12-24T16:26
в мире
россия
германия
великобритания
украина
сша
джон миршаймер
чикагский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_1374:579:4993:2615_1920x0_80_0_0_54d8fb909d954e250669233e3abfb694.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Германии и Великобритании находятся в печальном состоянии и в случае прямого конфликта не справятся с российской армией, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. &quot;Мысль о том, что британцы и немцы вместе могли бы вести сегодня войну против России, нельзя воспринимать всерьез&quot;, — считает он.По мнению политолога, "мощная российская армия" лишь наращивает возможности. Миршаймер отметил, что российские солдаты прекрасно обучены и вооружены. В отличие от России, Германия и Великобритания за время конфликта на Украине практически израсходовали запасы вооружений и боеприпасов, заметил он. Кроме того, современная британская армия отличается крайне низкой численностью: в ней даже меньше солдат, чем во время войны за независимость США в XVIII веке, добавил профессор."Немецкая армия, как и британская, находится в жалком состоянии. &lt;...&gt; Их запасы вооружений на исходе, оружия у них немного даже вместе", — заключил Миршаймер.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231224/oborona-1917717176.html
https://ria.ru/20231224/patriot-1917714901.html
россия
германия
великобритания
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/55/1515035542_0:0:4324:3243_1920x0_80_0_0_134494293660b13d4dc4dfcce901072a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, великобритания, украина, сша, джон миршаймер, чикагский университет
В мире, Россия, Германия, Великобритания, Украина, США, Джон Миршаймер, Чикагский университет
Даже вместе. На Западе сделали необычное признание о конфликте с Россией

Джон Миршаймер: Германия и Британия не справятся с российской армией даже вместе

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Германии и Великобритании находятся в печальном состоянии и в случае прямого конфликта не справятся с российской армией, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Мысль о том, что британцы и немцы вместе могли бы вести сегодня войну против России, нельзя воспринимать всерьез", — считает он.

По мнению политолога, "мощная российская армия" лишь наращивает возможности. Миршаймер отметил, что российские солдаты прекрасно обучены и вооружены.
В отличие от России, Германия и Великобритания за время конфликта на Украине практически израсходовали запасы вооружений и боеприпасов, заметил он. Кроме того, современная британская армия отличается крайне низкой численностью: в ней даже меньше солдат, чем во время войны за независимость США в XVIII веке, добавил профессор.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
"Мы на пределе": в США забили тревогу из-за ударов России на Украине
04:30
"Немецкая армия, как и британская, находится в жалком состоянии. <...> Их запасы вооружений на исходе, оружия у них немного даже вместе", — заключил Миршаймер.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
"Фундаментальная ошибка". Решение союзника по Украине вызвало шок в США
02:50
 
В миреРоссияГерманияВеликобританияУкраинаСШАДжон МиршаймерЧикагский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала