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Даже вместе. На Западе сделали необычное признание о конфликте с Россией
Даже вместе. На Западе сделали необычное признание о конфликте с Россией - РИА Новости, 24.12.2023
Даже вместе. На Западе сделали необычное признание о конфликте с Россией
Вооруженные силы Германии и Великобритании находятся в печальном состоянии и в случае прямого конфликта не справятся с российской армией, заявил профессор... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T05:16
2023-12-24T05:16
2023-12-24T16:26
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Германии и Великобритании находятся в печальном состоянии и в случае прямого конфликта не справятся с российской армией, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Мысль о том, что британцы и немцы вместе могли бы вести сегодня войну против России, нельзя воспринимать всерьез", — считает он.По мнению политолога, "мощная российская армия" лишь наращивает возможности. Миршаймер отметил, что российские солдаты прекрасно обучены и вооружены. В отличие от России, Германия и Великобритания за время конфликта на Украине практически израсходовали запасы вооружений и боеприпасов, заметил он. Кроме того, современная британская армия отличается крайне низкой численностью: в ней даже меньше солдат, чем во время войны за независимость США в XVIII веке, добавил профессор."Немецкая армия, как и британская, находится в жалком состоянии. <...> Их запасы вооружений на исходе, оружия у них немного даже вместе", — заключил Миршаймер.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231224/oborona-1917717176.html
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в мире, россия, германия, великобритания, украина, сша, джон миршаймер, чикагский университет
В мире, Россия, Германия, Великобритания, Украина, США, Джон Миршаймер, Чикагский университет
Даже вместе. На Западе сделали необычное признание о конфликте с Россией
Джон Миршаймер: Германия и Британия не справятся с российской армией даже вместе
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Вооруженные силы Германии и Великобритании находятся в печальном состоянии и в случае прямого конфликта не справятся с российской армией, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Мысль о том, что британцы и немцы вместе могли бы вести сегодня войну против России, нельзя воспринимать всерьез", — считает он.
По мнению политолога, "мощная российская армия" лишь наращивает возможности. Миршаймер отметил, что российские солдаты прекрасно обучены и вооружены.
В отличие от России, Германия и Великобритания за время конфликта на Украине
практически израсходовали запасы вооружений и боеприпасов, заметил он. Кроме того, современная британская армия отличается крайне низкой численностью: в ней даже меньше солдат, чем во время войны за независимость США
в XVIII веке, добавил профессор.
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"Немецкая армия, как и британская, находится в жалком состоянии. <...> Их запасы вооружений на исходе, оружия у них немного даже вместе", — заключил Миршаймер.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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