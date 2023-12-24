https://ria.ru/20231224/veto-1917730938.html

СМИ: Испания снимет вето на участие ЕС в операции США в Красном море

СМИ: Испания снимет вето на участие ЕС в операции США в Красном море - РИА Новости, 24.12.2023

СМИ: Испания снимет вето на участие ЕС в операции США в Красном море

Испания снимет вето на участие Европейского союза в возглавляемой США операции по защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов в Красном... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T09:40

2023-12-24T09:40

2023-12-24T09:40

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сша

испания

ансар алла

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Испания снимет вето на участие Европейского союза в возглавляемой США операции по защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, однако сама принимать в ней участие не будет, сообщает газета Mundo со ссылкой на источники в министерстве обороны. Ранее газета Confidencial сообщала, что Испания заблокировала участие Европейского союза в операции США против хуситов в Красном море. "Испания снимет вето, наложенное на участие Европейского союза в миссии в Красном море, но не будет принимать в ней участия", - передает издание. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявлял о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что к возглавляемой США операции присоединились более 20 стран. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.

https://ria.ru/20231222/khusity-1917558103.html

https://ria.ru/20231219/zatraty-1916834000.html

красное море

сша

испания

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в мире, красное море, сша, испания, ансар алла