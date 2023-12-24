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Во Франции назвали "волшебное" оружие, которое поможет Украине - РИА Новости, 24.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 24.12.2023 (обновлено: 15:59 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917762266.html
Во Франции назвали "волшебное" оружие, которое поможет Украине
Во Франции назвали "волшебное" оружие, которое поможет Украине - РИА Новости, 24.12.2023
Во Франции назвали "волшебное" оружие, которое поможет Украине
Если ситуация в конфликте на Украине не изменится, то президент России Владимир Путин одержит тактическую победу в 2024 году, написал обозреватель Фредерик... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T14:36
2023-12-24T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Если ситуация в конфликте на Украине не изменится, то президент России Владимир Путин одержит тактическую победу в 2024 году, написал обозреватель Фредерик Ансель в статье для журнала L’Express."Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками", — отметил он. Кроме того, в следующем году Путину будет благоволить неспокойная международная обстановка, добавил журналист.В ноябре газета Washington Post писала, что интерес членов конгресса США к финансированию киевского режима значительно снизился с февраля 2022 года. Теперь в числе приоритетов нацбезопасности оказались поддержка Израиля и защита южной границы. По данным издания, это может предвещать конец американской помощи для Украины.ВСУ с 4 июня пытаются вести контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они так и не смогли преодолеть тактическую оборону российских военных. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, с начала спецоперации потери противника составили 383 тысячи солдат убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20231224/rossiya-1917746925.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917738692.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Во Франции назвали "волшебное" оружие, которое поможет Украине

L’Express: без западных самолетов и танковых дивизий Украине поможет только чудо

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Если ситуация в конфликте на Украине не изменится, то президент России Владимир Путин одержит тактическую победу в 2024 году, написал обозреватель Фредерик Ансель в статье для журнала L’Express.
"Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками", — отметил он.
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Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным
12:16
Кроме того, в следующем году Путину будет благоволить неспокойная международная обстановка, добавил журналист.
В ноябре газета Washington Post писала, что интерес членов конгресса США к финансированию киевского режима значительно снизился с февраля 2022 года. Теперь в числе приоритетов нацбезопасности оказались поддержка Израиля и защита южной границы. По данным издания, это может предвещать конец американской помощи для Украины.

ВСУ с 4 июня пытаются вести контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они так и не смогли преодолеть тактическую оборону российских военных. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, с начала спецоперации потери противника составили 383 тысячи солдат убитыми и ранеными.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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