Во Франции назвали "волшебное" оружие, которое поможет Украине
L’Express: без западных самолетов и танковых дивизий Украине поможет только чудо
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Если ситуация в конфликте на Украине не изменится, то президент России Владимир Путин одержит тактическую победу в 2024 году, написал обозреватель Фредерик Ансель в статье для журнала L’Express.
"Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками", — отметил он.
Кроме того, в следующем году Путину будет благоволить неспокойная международная обстановка, добавил журналист.
В ноябре газета Washington Post писала, что интерес членов конгресса США к финансированию киевского режима значительно снизился с февраля 2022 года. Теперь в числе приоритетов нацбезопасности оказались поддержка Израиля и защита южной границы. По данным издания, это может предвещать конец американской помощи для Украины.
ВСУ с 4 июня пытаются вести контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они так и не смогли преодолеть тактическую оборону российских военных. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, с начала спецоперации потери противника составили 383 тысячи солдат убитыми и ранеными.
ВСУ с 4 июня пытаются вести контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они так и не смогли преодолеть тактическую оборону российских военных. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, с начала спецоперации потери противника составили 383 тысячи солдат убитыми и ранеными.