https://ria.ru/20231224/ukraina-1917762266.html

Во Франции назвали "волшебное" оружие, которое поможет Украине

Во Франции назвали "волшебное" оружие, которое поможет Украине - РИА Новости, 24.12.2023

Во Франции назвали "волшебное" оружие, которое поможет Украине

Если ситуация в конфликте на Украине не изменится, то президент России Владимир Путин одержит тактическую победу в 2024 году, написал обозреватель Фредерик... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T14:36

2023-12-24T14:36

2023-12-24T15:59

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Если ситуация в конфликте на Украине не изменится, то президент России Владимир Путин одержит тактическую победу в 2024 году, написал обозреватель Фредерик Ансель в статье для журнала L’Express."Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками", — отметил он. Кроме того, в следующем году Путину будет благоволить неспокойная международная обстановка, добавил журналист.В ноябре газета Washington Post писала, что интерес членов конгресса США к финансированию киевского режима значительно снизился с февраля 2022 года. Теперь в числе приоритетов нацбезопасности оказались поддержка Израиля и защита южной границы. По данным издания, это может предвещать конец американской помощи для Украины.ВСУ с 4 июня пытаются вести контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они так и не смогли преодолеть тактическую оборону российских военных. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, с начала спецоперации потери противника составили 383 тысячи солдат убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20231224/rossiya-1917746925.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины