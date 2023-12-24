Рейтинг@Mail.ru
Путин готовит Украине рождественский сюрприз, заявил эстонский генерал - РИА Новости, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 24.12.2023 (обновлено: 12:43 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917738692.html
Путин готовит Украине рождественский сюрприз, заявил эстонский генерал
Путин готовит Украине рождественский сюрприз, заявил эстонский генерал - РИА Новости, 24.12.2023
Путин готовит Украине рождественский сюрприз, заявил эстонский генерал
Россия может испортить Украине Рождество, если решит пойти в атаку, заявил телерадиокомпании ERR бывший глава Сил обороны Эстонии, депутат Европарламента,... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:58
2023-12-24T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
эстония
вооруженные силы украины
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902456930_136:305:3234:2048_1920x0_80_0_0_181cf8cbe9f4ad0e38ea1c2aadabe697.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия может испортить Украине Рождество, если решит пойти в атаку, заявил телерадиокомпании ERR бывший глава Сил обороны Эстонии, депутат Европарламента, генерал в отставке Рихо Террас. "Силы у Украины на исходе. У России их тоже не так уж и много, но у нее их может хватить на рождественское наступление", — сказал он. Москва значительно усилила военное давление на Украину, и впереди предстоят две очень важные недели, считает Террас. По его мнению, если фронт развалится и Россия возьмет какой-то крупный населенный пункт, это послужит плохим сигналом всему миру. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917727274.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917724528.html
украина
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902456930_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_fc5c06b78d41c2d647b4dc9085e269c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, эстония, вооруженные силы украины, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Эстония, Вооруженные силы Украины, Европарламент
Путин готовит Украине рождественский сюрприз, заявил эстонский генерал

Эстонский генерал Террас: ВС РФ могут испортить Украине Рождество наступлением

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия может испортить Украине Рождество, если решит пойти в атаку, заявил телерадиокомпании ERR бывший глава Сил обороны Эстонии, депутат Европарламента, генерал в отставке Рихо Террас.
"Силы у Украины на исходе. У России их тоже не так уж и много, но у нее их может хватить на рождественское наступление", — сказал он.
Девушка у здания посольства Германии в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
В Германии сделали шокирующее заявление об украинцах
09:12
Москва значительно усилила военное давление на Украину, и впереди предстоят две очень важные недели, считает Террас. По его мнению, если фронт развалится и Россия возьмет какой-то крупный населенный пункт, это послужит плохим сигналом всему миру.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Кэмерон сделал неожиданное заявление об Украине
08:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЭстонияВооруженные силы УкраиныЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала