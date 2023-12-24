Путин готовит Украине рождественский сюрприз, заявил эстонский генерал
Эстонский генерал Террас: ВС РФ могут испортить Украине Рождество наступлением
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия может испортить Украине Рождество, если решит пойти в атаку, заявил телерадиокомпании ERR бывший глава Сил обороны Эстонии, депутат Европарламента, генерал в отставке Рихо Террас.
"Силы у Украины на исходе. У России их тоже не так уж и много, но у нее их может хватить на рождественское наступление", — сказал он.
Москва значительно усилила военное давление на Украину, и впереди предстоят две очень важные недели, считает Террас. По его мнению, если фронт развалится и Россия возьмет какой-то крупный населенный пункт, это послужит плохим сигналом всему миру.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.