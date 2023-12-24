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В Германии сделали шокирующее заявление об украинцах - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:12 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917727274.html
В Германии сделали шокирующее заявление об украинцах
В Германии сделали шокирующее заявление об украинцах - РИА Новости, 24.12.2023
В Германии сделали шокирующее заявление об украинцах
В интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину, заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц. "Интеграционные курсы оказались не... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T09:12
2023-12-24T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину, заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц. "Интеграционные курсы оказались не эффективны, больше половины украинских беженцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень", — заявил он.По словам Райца, в Германии работает гораздо меньше украинцев, чем в других странах, и, следовательно, они "засиживаются и застревают" на гражданском пособии.По его мнению, эти факты подают сигналы для Германии переосмыслить свое отношение к украинцам и отправить мужчин-беженцев призывного возраста на родину. На днях министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель Минобороны Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии". Тем не менее Верховная рада готовит законопроект, который обяжет находящихся за границей украинцев проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917724528.html
https://ria.ru/20231223/ukraine-1917703051.html
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в мире, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина
В Германии сделали шокирующее заявление об украинцах

Focus: в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДевушка у здания посольства Германии в Киеве
Девушка у здания посольства Германии в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину, заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц.

"Интеграционные курсы оказались не эффективны, больше половины украинских беженцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень", — заявил он.
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По словам Райца, в Германии работает гораздо меньше украинцев, чем в других странах, и, следовательно, они "засиживаются и застревают" на гражданском пособии.

По его мнению, эти факты подают сигналы для Германии переосмыслить свое отношение к украинцам и отправить мужчин-беженцев призывного возраста на родину.

На днях министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель Минобороны Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".

Тем не менее Верховная рада готовит законопроект, который обяжет находящихся за границей украинцев проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
При этом, как писал журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
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