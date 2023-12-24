https://ria.ru/20231224/ukraina-1917724528.html

Кэмерон сделал неожиданное заявление об Украине

Кэмерон сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 24.12.2023

Кэмерон сделал неожиданное заявление об Украине

Великобритания хочет в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь, заявил в интервью The Telegraph глава британского МИД Дэвид РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T08:37

2023-12-24T08:37

2023-12-24T09:36

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Великобритания хочет в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь, заявил в интервью The Telegraph глава британского МИД Дэвид Кэмерон. "Мы изучаем вопрос о том, какие составляющие наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу", — сказал он.Кэмерон утверждает, что потенциально Лондон может оказать Киеву даже большую поддержку, чем в настоящее время. Он отметил, что можно сделать больше, чтобы значительно увеличить количество вооружения и техники, производимых британскими оборонными фирмами, стремящимися пополнить запасы, истощенные конфликтом на Украине. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917727274.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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