Кэмерон сделал неожиданное заявление об Украине
Великобритания хочет нарастить поддержку ВСУ в 2024 году
Дэвид Кэмерон. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Великобритания хочет в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь, заявил в интервью The Telegraph глава британского МИД Дэвид Кэмерон.
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"Мы изучаем вопрос о том, какие составляющие наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу", — сказал он.
Кэмерон утверждает, что потенциально Лондон может оказать Киеву даже большую поддержку, чем в настоящее время.
Он отметил, что можно сделать больше, чтобы значительно увеличить количество вооружения и техники, производимых британскими оборонными фирмами, стремящимися пополнить запасы, истощенные конфликтом на Украине.
Он отметил, что можно сделать больше, чтобы значительно увеличить количество вооружения и техники, производимых британскими оборонными фирмами, стремящимися пополнить запасы, истощенные конфликтом на Украине.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.