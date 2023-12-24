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Кэмерон сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 24.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 24.12.2023 (обновлено: 09:36 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917724528.html
Кэмерон сделал неожиданное заявление об Украине
Кэмерон сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 24.12.2023
Кэмерон сделал неожиданное заявление об Украине
Великобритания хочет в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь, заявил в интервью The Telegraph глава британского МИД Дэвид РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T08:37
2023-12-24T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
дэвид кэмерон
украина
великобритания
вооруженные силы украины
лондон
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Великобритания хочет в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь, заявил в интервью The Telegraph глава британского МИД Дэвид Кэмерон. &quot;Мы изучаем вопрос о том, какие составляющие наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу&quot;, — сказал он.Кэмерон утверждает, что потенциально Лондон может оказать Киеву даже большую поддержку, чем в настоящее время. Он отметил, что можно сделать больше, чтобы значительно увеличить количество вооружения и техники, производимых британскими оборонными фирмами, стремящимися пополнить запасы, истощенные конфликтом на Украине. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917727274.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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в мире, дэвид кэмерон, украина, великобритания, вооруженные силы украины, лондон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дэвид Кэмерон, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Лондон
Кэмерон сделал неожиданное заявление об Украине

Великобритания хочет нарастить поддержку ВСУ в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Великобритания хочет в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь, заявил в интервью The Telegraph глава британского МИД Дэвид Кэмерон.
«

"Мы изучаем вопрос о том, какие составляющие наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу", — сказал он.

Кэмерон утверждает, что потенциально Лондон может оказать Киеву даже большую поддержку, чем в настоящее время.

Он отметил, что можно сделать больше, чтобы значительно увеличить количество вооружения и техники, производимых британскими оборонными фирмами, стремящимися пополнить запасы, истощенные конфликтом на Украине.
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ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДэвид КэмеронУкраинаВеликобританияВооруженные силы УкраиныЛондон
 
 
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