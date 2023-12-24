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На Украине назвали действия сбежавшего журналиста неправомерными - РИА Новости, 24.12.2023
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08:30 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917723832.html
На Украине назвали действия сбежавшего журналиста неправомерными
На Украине назвали действия сбежавшего журналиста неправомерными - РИА Новости, 24.12.2023
На Украине назвали действия сбежавшего журналиста неправомерными
Бывший экс-ведущий и журналист украинского "24 Канала" Алексей Печий, который был аккредитован на саммит ЕС, подписывал заявление с обязательством вернуться на... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T08:30
2023-12-24T08:30
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Бывший экс-ведущий и журналист украинского "24 Канала" Алексей Печий, который был аккредитован на саммит ЕС, подписывал заявление с обязательством вернуться на Украину не позднее 22 декабря, однако не выполнил его, поэтому действия телеведущего расцениваются как неправомерные, заявил и.о. министра культуры страны Ростислав Карандеев. Гендиректор телерадиокомпании "Люкс" Роман Андрейко накануне сообщал, что бывший ведущий и журналист украинского "24 Канала" Алексей Печий решил не возвращаться в Киев после саммита ЕС. &quot;Каждый, кто выезжает на реализацию той или иной задачи за границу, подает большой пакет документов. Также подписывает заявление с обязательством вернуться на Украину по завершению, и возвращается. Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина&quot;, - написал Карандеев в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Карандеев также опубликовал обращение Печия к нему с просьбой посодействовать в пересечении границы для участия в саммите Европейского Совета 14-15 декабря. Журналист обязывался вернуться на Украину не позднее 22 декабря. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, евросоюз, европейский совет
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, Европейский совет
На Украине назвали действия сбежавшего журналиста неправомерными

Карандеев: журналист Печий был обязан вернуться на Украину не позднее 22 декабря

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Бывший экс-ведущий и журналист украинского "24 Канала" Алексей Печий, который был аккредитован на саммит ЕС, подписывал заявление с обязательством вернуться на Украину не позднее 22 декабря, однако не выполнил его, поэтому действия телеведущего расцениваются как неправомерные, заявил и.о. министра культуры страны Ростислав Карандеев.
Гендиректор телерадиокомпании "Люкс" Роман Андрейко накануне сообщал, что бывший ведущий и журналист украинского "24 Канала" Алексей Печий решил не возвращаться в Киев после саммита ЕС.
«

"Каждый, кто выезжает на реализацию той или иной задачи за границу, подает большой пакет документов. Также подписывает заявление с обязательством вернуться на Украину по завершению, и возвращается. Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина", - написал Карандеев в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Карандеев также опубликовал обращение Печия к нему с просьбой посодействовать в пересечении границы для участия в саммите Европейского Совета 14-15 декабря. Журналист обязывался вернуться на Украину не позднее 22 декабря.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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