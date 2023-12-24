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На Западе раскрыли подробности "неизбежного предательства" Украины
На Западе раскрыли подробности "неизбежного предательства" Украины - РИА Новости, 24.12.2023
На Западе раскрыли подробности "неизбежного предательства" Украины
Страны Запада принуждают Украину к невыгодному для нее формату мирного урегулирования, написала в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T04:18
2023-12-24T04:18
2023-12-24T13:12
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Страны Запада принуждают Украину к невыгодному для нее формату мирного урегулирования, написала в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли."Прошло почти два года войны на Украине, а всегда неизбежное предательство Запада уже началось. Сейчас, когда десятки тысяч человек погибли, Украину вынуждают к условиям гораздо худшим, чем в апреле 2022 года, когда ее друзья из НАТО призывали продолжать борьбу. В могиле славы не найти", — написала политик.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231224/ek-1917715224.html
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В мире, Украина, Россия, Ирландия, Владимир Путин, Европарламент, НАТО
На Западе раскрыли подробности "неизбежного предательства" Украины
Евродепутат Дейли: Запад принуждает Киев к миру на невыгодных Украине условиях