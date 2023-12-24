https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

"Чемодан — вокзал — Авдеевка": пополнение для ВСУ ищут в Европе

"Чемодан — вокзал — Авдеевка": пополнение для ВСУ ищут в Европе - РИА Новости, 24.12.2023

"Чемодан — вокзал — Авдеевка": пополнение для ВСУ ищут в Европе

Министр обороны Украины Рустем Умеров знает, как обрадовать соотечественников. На этой неделе в интервью Bild он сообщил, что Киев планирует вернуть... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T08:00

2023-12-24T08:00

2023-12-24T08:00

аналитика

украина

вооруженные силы украины

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рустем умеров

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Министр обороны Украины Рустем Умеров знает, как обрадовать соотечественников. На этой неделе в интервью Bild он сообщил, что Киев планирует вернуть скрывающихся в Европе беженцев, чтобы мобилизовать их."Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение", — заявил министр.По его словам, эта мера затронет всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Кроме того, Умеров пригрозил санкциями тем, кто этого не сделает. "Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не придут добровольно", — добавил он.Это, конечно, серьезный шаг к демократизации украинского общества, если не к социализму. Теперь тех, у кого хватило денег на взятку военкомам, рискуют уравнять в правах с теми, кто вынужден был остаться на Украине. Иными словами, киевские власти убрали лишние из знаменитой триады: со свободой не фонтан, но, видимо, по замыслу Банковой, равенство всех перед товарищем военкомом, как и боевое братство в авдеевских окопах, эту недостачу с лихвой компенсируют.Дополняет эту картину новый законопроект, который вынесен на рассмотрение Верховной рады. Он предусматривает понижение возраста для принудительной мобилизации с 27 до 25 лет. Помимо этого, на учет должны встать все граждане (включая женщин) в возрасте от 18 до 60 лет, а категорию "ограниченно годен" просто уберут. Пока что и Зеленский, и Залужный божатся, что женщин призывать на службу не будут, но кого удивит, если и это слово они не сдержат?Весь этот комплекс мер призван поправить положение с нехваткой живой силы в ВСУ. А положение тяжелое: помимо потерь, которые украинские войска несут на фронте, ситуация усугубляется постоянной утечкой потенциальных рекрутов. Так, по данным Погранслужбы Украины, из страны ежедневно уезжают шесть тысяч мужчин призывного возраста — в дополнение к уже находящимся за границей миллионам.Цели, между тем, весьма амбициозные. На своей пресс-конференции Зеленский заявил, что ВСУ необходимо полмиллиона новобранцев.И теперь за беглецов решили взяться всерьез. Пока что европейские страны реагируют осторожно и заявляют, что не намерены помогать Киеву в поисках новых солдат. В частности, министр юстиции Германии Марко Бушман отметил, что Берлин не будет высылать из страны украинцев.Казалось бы, после такого беженцы могут вздохнуть свбодно, однако ж, есть одно но. Депутату бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родериху Кизеветтеру идея об отправке украинцев на родину пришлась по душе. "Оппозиционность" здесь смущать не должна, ХДС — серьезная политическая сила, подарившая Германии Ангелу Меркель. Партия заняла второе место на последних выборах. И Кизеветтер отметил, что невозможно одобрить ситуацию, в которой 200 тысяч военнообязанных мужчин бежали с Украины и отказались ее защищать. Это же целых десять дивизий!О прямой высылке речь не идет — это довольно сложный с юридической точки зрения процесс, а уж тем более в необходимых ВСУ масштабах. Депутат Бундестага предложил действовать тоньше: достаточно просто лишать беженцев пособий и других социальных выплат. В Киеве идею оценили по достоинству: с аналогичным предложением выступил глава офиса Зеленского Михаил Подоляк.Новаторский подход немцев, конечно, заслуживает уважения: с бюргерской педантичностью они изобретают способы отправить на фронт людей, которые покинули страну для того, чтобы на этом самом фронте не погибнуть.Поражают и двойные стандарты: в отличие от украинцев, беженцев из арабских стран обратно возвращать не спешат. Возможно, и рады бы, но говорить об этом вслух в Берлине — да и в других европейских столицах — чревато последствиями. С украинцами ситуация обстоит иначе, поэтому славящаяся традициями дружбы народов Германия и относится к ним как к людям второго сорта — даже в сравнении с мигрантами с Ближнего Востока.Так что в скором будущем украинцев, возможно, ждет путешествие на родину. Хотя с Авдеевкой в заголовке, судя по всему, мы поспешили — вероятно, им придется оборонять уже другие рубежи, более западные. И европейцев не волнует, что умирать за интересы фронтмена "Квартала 95" они не хотят.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

https://ria.ru/20231220/obstanovka-1916742155.html

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html

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https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

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аналитика, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, рустем умеров, михаил подоляк