https://ria.ru/20231224/udar-1917808919.html
СМИ: при израильском ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 20 человек
СМИ: при израильском ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 20 человек - РИА Новости, 24.12.2023
СМИ: при израильском ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 20 человек
Более 20 человек погибли, десятки ранены в результате израильских ударов по лагерю беженцев "Аль-Магази" в центральной части сектора Газа, сообщает палестинский РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T21:59
2023-12-24T21:59
2023-12-24T22:14
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более 20 человек погибли, десятки ранены в результате израильских ударов по лагерю беженцев "Аль-Магази" в центральной части сектора Газа, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса"."Более 20 погибших и десятки раненых в результате сионистских (израильских - ред.) налетов на дома в лагере "Аль-Магази" в центральной части Газы", - говорится в сообщении телеканала.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, оон, восточный иерусалим
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, ООН, Восточный Иерусалим
СМИ: при израильском ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 20 человек
Аль-Акса: при израильском ударе по лагерю беженцев в Газе погибли 20 человек
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Более 20 человек погибли, десятки ранены в результате израильских ударов по лагерю беженцев "Аль-Магази" в центральной части сектора Газа, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса".
"Более 20 погибших и десятки раненых в результате сионистских (израильских - ред.) налетов на дома в лагере "Аль-Магази" в центральной части Газы", - говорится в сообщении телеканала.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе