https://ria.ru/20231224/udar-1917763346.html
Армия Израиля заявила об ударах по 200 целям в секторе Газа за сутки
Армия Израиля заявила об ударах по 200 целям в секторе Газа за сутки - РИА Новости, 24.12.2023
Армия Израиля заявила об ударах по 200 целям в секторе Газа за сутки
Армия обороны Израиля сообщила об ударах по 200 целям в секторе Газа за сутки. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T14:46
2023-12-24T14:46
2023-12-24T14:46
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила об ударах по 200 целям в секторе Газа за сутки. "За прошедшие сутки наземные, воздушные и военно-морские силы IDF нанесли удары примерно по 200 террористическим целям в секторе Газа", — заявила армия в пресс-релизе. Военные заявили, что в ходе рейда в лагере Джабалия ликвидированы 7 бойцов ХАМАС, уничтожены четыре пункта наблюдения. Также несколько бойцов движения были убиты, когда выходили из некоего военного объекта "на севере сектора Газа". В другом военном объекте на севере военные обнаружили схрон боеприпасов и оружия, документов разведки и "адаптированных для детей "поясов смертника", утверждает израильская армия. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле , по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,2 тысячи человек, ранены более 53,6 тысячи. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об ударах по 200 целям в секторе Газа за сутки
ЦАХАЛ: воздушные и военно-морские силы атаковали более 200 целей в секторе Газа
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила об ударах по 200 целям в секторе Газа за сутки.
"За прошедшие сутки наземные, воздушные и военно-морские силы IDF нанесли удары примерно по 200 террористическим целям в секторе Газа", — заявила армия в пресс-релизе.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
Военные заявили, что в ходе рейда в лагере Джабалия ликвидированы 7 бойцов ХАМАС
, уничтожены четыре пункта наблюдения. Также несколько бойцов движения были убиты, когда выходили из некоего военного объекта "на севере сектора Газа". В другом военном объекте на севере военные обнаружили схрон боеприпасов и оружия, документов разведки и "адаптированных для детей "поясов смертника", утверждает израильская армия.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле , по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,2 тысячи человек, ранены более 53,6 тысячи.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу