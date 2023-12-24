СМИ: Госдеп призвал Турцию координировать с Ираком операции против РПК
CNN Türk: Госдеп призвал Турцию координировать с Ираком операции против РПК
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Госдеп США призвал Анкару координировать свои действия против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) с Ираком так, чтобы поддерживать и уважать суверенитет Багдада, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, полученном турецким телеканалом CNN Türk.
"Соединенные Штаты решительно поддерживают союзника по НАТО Турцию и турецкий народ в их борьбе с РПК, которую они включили в список иностранных террористических организаций. Мы осуждаем все акты терроризма против Турции и ее народа. Соединенные Штаты признают законную угрозу безопасности, которую РПК представляет для Турции. Мы призываем Турцию координировать свои действия с Ираком таким образом, чтобы поддерживать и уважать суверенитет Ирака", - привел заявление госдепа США в соцсети Х корреспондент телеканала в США Юнус Паксой.
В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. По данным минобороны Турции, в субботу еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". Турецкое оборонное ведомство сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели 12 своих военнослужащих. Высшее командование министерства национальной обороны Турции в воскресенье отправилось на границу с Ираком.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.