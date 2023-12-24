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СМИ: Госдеп призвал Турцию координировать с Ираком операции против РПК - РИА Новости, 24.12.2023
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17:20 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/turtsiya-1917781808.html
СМИ: Госдеп призвал Турцию координировать с Ираком операции против РПК
СМИ: Госдеп призвал Турцию координировать с Ираком операции против РПК - РИА Новости, 24.12.2023
СМИ: Госдеп призвал Турцию координировать с Ираком операции против РПК
Госдеп США призвал Анкару координировать свои действия против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) с Ираком так, чтобы поддерживать и уважать суверенитет... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:20
2023-12-24T17:20
в мире
турция
ирак
сша
государственный департамент сша
нато
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Госдеп США призвал Анкару координировать свои действия против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) с Ираком так, чтобы поддерживать и уважать суверенитет Багдада, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, полученном турецким телеканалом CNN Türk. "Соединенные Штаты решительно поддерживают союзника по НАТО Турцию и турецкий народ в их борьбе с РПК, которую они включили в список иностранных террористических организаций. Мы осуждаем все акты терроризма против Турции и ее народа. Соединенные Штаты признают законную угрозу безопасности, которую РПК представляет для Турции. Мы призываем Турцию координировать свои действия с Ираком таким образом, чтобы поддерживать и уважать суверенитет Ирака", - привел заявление госдепа США в соцсети Х корреспондент телеканала в США Юнус Паксой. В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. По данным минобороны Турции, в субботу еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". Турецкое оборонное ведомство сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели 12 своих военнослужащих. Высшее командование министерства национальной обороны Турции в воскресенье отправилось на границу с Ираком. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html
https://ria.ru/20231215/turtsiya-1915953769.html
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ирак
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в мире, турция, ирак, сша, государственный департамент сша, нато, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, США, Государственный департамент США, НАТО, Рабочая партия Курдистана
СМИ: Госдеп призвал Турцию координировать с Ираком операции против РПК

CNN Türk: Госдеп призвал Турцию координировать с Ираком операции против РПК

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Госдеп США призвал Анкару координировать свои действия против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) с Ираком так, чтобы поддерживать и уважать суверенитет Багдада, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, полученном турецким телеканалом CNN Türk.
"Соединенные Штаты решительно поддерживают союзника по НАТО Турцию и турецкий народ в их борьбе с РПК, которую они включили в список иностранных террористических организаций. Мы осуждаем все акты терроризма против Турции и ее народа. Соединенные Штаты признают законную угрозу безопасности, которую РПК представляет для Турции. Мы призываем Турцию координировать свои действия с Ираком таким образом, чтобы поддерживать и уважать суверенитет Ирака", - привел заявление госдепа США в соцсети Х корреспондент телеканала в США Юнус Паксой.
Флаги Евросоюза и блока НАТО в здании Европейского парламента в Брюссселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
НАТО нашла железный аргумент для предательства союзников
15 декабря, 08:00
В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. По данным минобороны Турции, в субботу еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". Турецкое оборонное ведомство сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели 12 своих военнослужащих. Высшее командование министерства национальной обороны Турции в воскресенье отправилось на границу с Ираком.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
США потеряли Турцию в качестве союзника из-за учений с РПК, пишут СМИ
15 декабря, 09:36
 
В миреТурцияИракСШАГосударственный департамент СШАНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
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