https://ria.ru/20231224/turtsiya-1917781808.html

СМИ: Госдеп призвал Турцию координировать с Ираком операции против РПК

СМИ: Госдеп призвал Турцию координировать с Ираком операции против РПК - РИА Новости, 24.12.2023

СМИ: Госдеп призвал Турцию координировать с Ираком операции против РПК

Госдеп США призвал Анкару координировать свои действия против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) с Ираком так, чтобы поддерживать и уважать суверенитет... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T17:20

2023-12-24T17:20

2023-12-24T17:20

в мире

турция

ирак

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нато

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Госдеп США призвал Анкару координировать свои действия против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) с Ираком так, чтобы поддерживать и уважать суверенитет Багдада, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, полученном турецким телеканалом CNN Türk. "Соединенные Штаты решительно поддерживают союзника по НАТО Турцию и турецкий народ в их борьбе с РПК, которую они включили в список иностранных террористических организаций. Мы осуждаем все акты терроризма против Турции и ее народа. Соединенные Штаты признают законную угрозу безопасности, которую РПК представляет для Турции. Мы призываем Турцию координировать свои действия с Ираком таким образом, чтобы поддерживать и уважать суверенитет Ирака", - привел заявление госдепа США в соцсети Х корреспондент телеканала в США Юнус Паксой. В ночь на субботу шесть турецких военнослужащих погибли на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК. По данным минобороны Турции, в субботу еще шестеро военнослужащих погибли и один был ранен в столкновении с боевиками РПК в районе операции "Коготь-замок". Турецкое оборонное ведомство сообщило о проведении военных операций на севере Ирака против РПК после гибели 12 своих военнослужащих. Высшее командование министерства национальной обороны Турции в воскресенье отправилось на границу с Ираком. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

https://ria.ru/20231215/turtsiya-1915953769.html

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в мире, турция, ирак, сша, государственный департамент сша, нато, рабочая партия курдистана