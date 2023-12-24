Санта-Клаус пролетел над территорией России в рамках своего 68-го турне
Санта-Клаус пролетел над РФ в рамках своего 68-го турне
Санта-Клаус. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Санта-Клаус, который в воскресенье начал 68-е путешествие по миру, чтобы поздравить всех c Рождеством и вручить подарки, пролетел над территорией России, сообщает объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
Согласно специальному сайту командования, примерно в 14.06 по мск Санта пролетел над селом Уэлен в Чукотском районе, дальше было село Лаврентия в том же районе. Следом он направился в город Анадырь, а оттуда в город Магадан. В 14.23 по мск Санта пролетел над селом Эссо в Камчатском крае. Число врученных Сантой подарков уже приближается к 140 миллионам.
По традиции сани Санты по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка. Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч желейных конфет. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.
За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Рождественское путешествие можно отслеживать в режиме реального времени на сайте noradsanta.org и в соцсетях командования.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.