https://ria.ru/20231224/trevoga-1917790172.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.12.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T18:42
2023-12-24T18:42
2023-12-24T18:42
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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дмитрий песков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревогу объявляли в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях, позже ее отменили. Около 17.57 (по мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской и Николаевской областях, позже - в Днепропетровской и Кировоградской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу