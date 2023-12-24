https://ria.ru/20231224/tambov-1917766186.html
Тамбовская область возглавила национальный экорейтинг "Зеленый патруль"
Тамбовская область возглавила национальный экорейтинг "Зеленый патруль" - РИА Новости, 24.12.2023
Тамбовская область возглавила национальный экорейтинг "Зеленый патруль"
Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" присвоила Тамбовской первое место в Национальном экологическом рейтинге. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:08
2023-12-24T15:08
2023-12-24T15:08
тамбовская область
выставка-форум "россия"
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максим егоров
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" присвоила Тамбовской первое место в Национальном экологическом рейтинге.Памятный диплом был вручен губернатору региона Максиму Егорову на торжественном открытии Дней Тамбовской области на международной выставке-форуме "Россия"."Тринадцатый год подряд Тамбовская область занимает первое место в национальном экорейтинге", - отметил лидер движения "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.По словам главы региона, лидерство в экорейтинге создает отличные возможности для экологического и аграрного туризма."Мы взялись за развитие туризма очень серьезно, участвуем в различных государственных программах, решаем инфраструктурные вопросы, ввели серьезные налоговые льготы для предпринимателей, которые строят гостиницы, постоянно разрабатываем новые маршруты. В этом году Тамбовскую область впервые посетило 1 миллион туристов. Это на 18% больше, чем годом ранее, и мы ставим перед собой задачу увеличить на четверть. Все предпосылки у нас для этого есть", - заявил Егоров.По словам губернатора, Тамбовская область обладает уникальным и разнообразным туристическим потенциалом."Мы находимся недалеко от Москвы, и возможен туризм выходного дня. Можно добраться на машине, а можно и воздушным транспортом. После реконструкции возможности нашего аэропорта значительно расширились. В данный момент мы – единственный работающий аэропорт среди регионов Нечерноземья", - подчеркнул Егоров.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231223/tambov-1917641913.html
https://ria.ru/20231222/agrosektor-1917384118.html
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выставка-форум "россия", тамбовская область, максим егоров, москва, зеленый патруль
Тамбовская область, Выставка-форум "Россия", Тамбовская область, Максим Егоров, Москва, Зеленый патруль
Тамбовская область возглавила национальный экорейтинг "Зеленый патруль"
Тамбовская область возглавила национальный экорейтинг "Зеленый патруль"
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" присвоила Тамбовской первое место в Национальном экологическом рейтинге.
Памятный диплом был вручен губернатору региона Максиму Егорову
на торжественном открытии Дней Тамбовской области на международной выставке-форуме "Россия".
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"Тринадцатый год подряд Тамбовская область занимает первое место в национальном экорейтинге", - отметил лидер движения "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
По словам главы региона, лидерство в экорейтинге создает отличные возможности для экологического и аграрного туризма.
"Мы взялись за развитие туризма очень серьезно, участвуем в различных государственных программах, решаем инфраструктурные вопросы, ввели серьезные налоговые льготы для предпринимателей, которые строят гостиницы, постоянно разрабатываем новые маршруты. В этом году Тамбовскую область впервые посетило 1 миллион туристов. Это на 18% больше, чем годом ранее, и мы ставим перед собой задачу увеличить на четверть. Все предпосылки у нас для этого есть", - заявил Егоров.
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По словам губернатора, Тамбовская область обладает уникальным и разнообразным туристическим потенциалом.
"Мы находимся недалеко от Москвы
, и возможен туризм выходного дня. Можно добраться на машине, а можно и воздушным транспортом. После реконструкции возможности нашего аэропорта значительно расширились. В данный момент мы – единственный работающий аэропорт среди регионов Нечерноземья", - подчеркнул Егоров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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