https://ria.ru/20231224/sumy-1917798789.html

В Сумской области население вывезли из 19 населенных пунктов

В Сумской области население вывезли из 19 населенных пунктов - РИА Новости, 24.12.2023

В Сумской области население вывезли из 19 населенных пунктов

Население полностью вывезено из 19 населенных пунктов в пятикилометровой приграничной зоне Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T20:07

2023-12-24T20:07

2023-12-24T20:07

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Население полностью вывезено из 19 населенных пунктов в пятикилометровой приграничной зоне Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на областную военную администрацию. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в июле говорил, что готовится эвакуация жителей из населенных пунктов, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне. "В Сумской области из 19 населенных пунктов полностью эвакуировалось население. Речь о пятикилометровой зоне... По состоянию на начало декабря 2023 года количество эвакуированного населения — 3 679 человек, в том числе 679 детей, выехавших в другие общины Сумской области", - говорится в сообщении на сайте "Общественного".

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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