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В Сумской области население вывезли из 19 населенных пунктов
В Сумской области население вывезли из 19 населенных пунктов - РИА Новости, 24.12.2023
В Сумской области население вывезли из 19 населенных пунктов
Население полностью вывезено из 19 населенных пунктов в пятикилометровой приграничной зоне Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:07
2023-12-24T20:07
2023-12-24T20:07
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Население полностью вывезено из 19 населенных пунктов в пятикилометровой приграничной зоне Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на областную военную администрацию. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в июле говорил, что готовится эвакуация жителей из населенных пунктов, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне. "В Сумской области из 19 населенных пунктов полностью эвакуировалось население. Речь о пятикилометровой зоне... По состоянию на начало декабря 2023 года количество эвакуированного населения — 3 679 человек, в том числе 679 детей, выехавших в другие общины Сумской области", - говорится в сообщении на сайте "Общественного".
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в мире, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область
В Сумской области население вывезли из 19 населенных пунктов
В Сумской области население полностью вывезли из 19 населенных пунктов
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Население полностью вывезено из 19 населенных пунктов в пятикилометровой приграничной зоне Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное
" со ссылкой на областную военную администрацию.
Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в июле говорил, что готовится эвакуация жителей из населенных пунктов, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне.
"В Сумской области из 19 населенных пунктов полностью эвакуировалось население. Речь о пятикилометровой зоне... По состоянию на начало декабря 2023 года количество эвакуированного населения — 3 679 человек, в том числе 679 детей, выехавших в другие общины Сумской области", - говорится в сообщении на сайте "Общественного".
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