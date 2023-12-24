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В Сумской области население вывезли из 19 населенных пунктов - РИА Новости, 24.12.2023
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20:07 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/sumy-1917798789.html
В Сумской области население вывезли из 19 населенных пунктов
В Сумской области население вывезли из 19 населенных пунктов - РИА Новости, 24.12.2023
В Сумской области население вывезли из 19 населенных пунктов
Население полностью вывезено из 19 населенных пунктов в пятикилометровой приграничной зоне Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:07
2023-12-24T20:07
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Население полностью вывезено из 19 населенных пунктов в пятикилометровой приграничной зоне Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на областную военную администрацию. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в июле говорил, что готовится эвакуация жителей из населенных пунктов, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне. "В Сумской области из 19 населенных пунктов полностью эвакуировалось население. Речь о пятикилометровой зоне... По состоянию на начало декабря 2023 года количество эвакуированного населения — 3 679 человек, в том числе 679 детей, выехавших в другие общины Сумской области", - говорится в сообщении на сайте "Общественного".
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в мире, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область
В Сумской области население вывезли из 19 населенных пунктов

В Сумской области население полностью вывезли из 19 населенных пунктов

© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Население полностью вывезено из 19 населенных пунктов в пятикилометровой приграничной зоне Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на областную военную администрацию.
Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в июле говорил, что готовится эвакуация жителей из населенных пунктов, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне.
"В Сумской области из 19 населенных пунктов полностью эвакуировалось население. Речь о пятикилометровой зоне... По состоянию на начало декабря 2023 года количество эвакуированного населения — 3 679 человек, в том числе 679 детей, выехавших в другие общины Сумской области", - говорится в сообщении на сайте "Общественного".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская область
 
 
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