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Гранатометчики группировки "Запад" уничтожили транспорт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 24.12.2023 (обновлено: 09:59 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/spetsoperatsiya-1917718883.html
Гранатометчики группировки "Запад" уничтожили транспорт ВСУ под Купянском
Гранатометчики группировки "Запад" уничтожили транспорт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 24.12.2023
Гранатометчики группировки "Запад" уничтожили транспорт ВСУ под Купянском
Российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T06:02
2023-12-24T09:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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безопасность
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ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;Военную технику, которую прятали боевики ВСУ в лесопосадке &lt;…&gt;, вскрыли расчеты БПЛА разведывательного подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск &quot;Запад&quot;. По средствам связи координаты целей были переданы на пункт управления. Расчет станкового противотанкового гранатомета мотострелкового подразделения сразу прибыл на огневую позицию и уничтожил пикап и грузовой автомобиль противника&quot;, — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что украинские силовики использовали эти машины для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции. "Мы постоянно наносим удары по технике и живой силе противника. Из-за больших потерь в бронетехнике националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов, в том числе на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах", — сказал командир взвода с позывным Панда.По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения Западной группировки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Купянска и села Терны. Потери противника составили примерно 15 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Гранатометчики группировки "Запад" уничтожили транспорт ВСУ под Купянском

Гранатометчики группировки "Запад" уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские гранатометчики
Российские гранатометчики - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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Российские гранатометчики. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Военную технику, которую прятали боевики ВСУ в лесопосадке <…>, вскрыли расчеты БПЛА разведывательного подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". По средствам связи координаты целей были переданы на пункт управления. Расчет станкового противотанкового гранатомета мотострелкового подразделения сразу прибыл на огневую позицию и уничтожил пикап и грузовой автомобиль противника", — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что украинские силовики использовали эти машины для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции.
"Мы постоянно наносим удары по технике и живой силе противника. Из-за больших потерь в бронетехнике националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов, в том числе на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах", — сказал командир взвода с позывным Панда.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения Западной группировки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Купянска и села Терны. Потери противника составили примерно 15 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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