https://ria.ru/20231224/spetsoperatsiya-1917718883.html

Гранатометчики группировки "Запад" уничтожили транспорт ВСУ под Купянском

Гранатометчики группировки "Запад" уничтожили транспорт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 24.12.2023

Гранатометчики группировки "Запад" уничтожили транспорт ВСУ под Купянском

Российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T06:02

2023-12-24T06:02

2023-12-24T09:59

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ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль, сообщили журналистам в Минобороны. "Военную технику, которую прятали боевики ВСУ в лесопосадке <…>, вскрыли расчеты БПЛА разведывательного подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". По средствам связи координаты целей были переданы на пункт управления. Расчет станкового противотанкового гранатомета мотострелкового подразделения сразу прибыл на огневую позицию и уничтожил пикап и грузовой автомобиль противника", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что украинские силовики использовали эти машины для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции. "Мы постоянно наносим удары по технике и живой силе противника. Из-за больших потерь в бронетехнике националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов, в том числе на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах", — сказал командир взвода с позывным Панда.По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения Западной группировки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Купянска и села Терны. Потери противника составили примерно 15 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

https://ria.ru/20231224/oborona-1917717176.html

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