https://ria.ru/20231224/sochi-1917742627.html
В Сочи погиб человек из-за падения дерева
В Сочи погиб человек из-за падения дерева - РИА Новости, 24.12.2023
В Сочи погиб человек из-за падения дерева
Сочинская прокуратура организовала проверку по факту гибели мужчины, которого, предположительно, придавило дерево, поваленное сильным ветром, сообщили РИА... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T11:27
2023-12-24T11:27
2023-12-24T12:29
происшествия
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Сочинская прокуратура организовала проверку по факту гибели мужчины, которого, предположительно, придавило дерево, поваленное сильным ветром, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Информация о гибели мужчины в результате сильного ветра появилась ранее в Telegram-канале "ЧП Сочи". На опубликованных кадрах видно, как человека придавило деревом. По сообщению очевидцев, это произошло во время сильного ветра.В прокуратуре гибель мужчины подтвердили."Прокуратура Центрального района города Сочи организовала проверку причин и условий произошедшего, а также взяла доследственную проверку на контроль", - сказал собеседник агентства.В Сочи до 25 декабря действует штормовое предупреждение. В горах курорта синоптики прогнозируют снегопад, на высоте более 1,5 тысячи метров объявлена лавинная опасность, в предгорье возможен мокрый снег и гололедица, на территории прибрежных зон - дожди, град, сильный ветер с порывами до 32 метров в секунду. Согласно информации администрации города, сильный ветер, прошедший в минувшую субботу, повалил более 80 деревьев, сорваны крыши с десяти частных и многоквартирных домов, международный аэропорт курорта перешел в режим работы по фактической погоде, на запасных аэродромах сейчас находятся четыре самолёта, которые не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды. Горнолыжные трассы всех курортов закрыты - катание сегодня небезопасно.
https://ria.ru/20231126/poezda-1911990847.html
https://ria.ru/20231119/novokuznetsk-1910389115.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи
В Сочи погиб человек из-за падения дерева
В Сочи начали проверку после гибели человека из-за падения дерева
СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Сочинская прокуратура организовала проверку по факту гибели мужчины, которого, предположительно, придавило дерево, поваленное сильным ветром, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Информация о гибели мужчины в результате сильного ветра появилась ранее в Telegram-канале "ЧП Сочи". На опубликованных кадрах видно, как человека придавило деревом. По сообщению очевидцев, это произошло во время сильного ветра.
В Сочи деревья упали на железнодорожные пути
В прокуратуре гибель мужчины подтвердили.
"Прокуратура Центрального района города Сочи организовала проверку причин и условий произошедшего, а также взяла доследственную проверку на контроль", - сказал собеседник агентства.
В Сочи до 25 декабря действует штормовое предупреждение. В горах курорта синоптики прогнозируют снегопад, на высоте более 1,5 тысячи метров объявлена лавинная опасность, в предгорье возможен мокрый снег и гололедица, на территории прибрежных зон - дожди, град, сильный ветер с порывами до 32 метров в секунду. Согласно информации администрации города, сильный ветер, прошедший в минувшую субботу, повалил более 80 деревьев, сорваны крыши с десяти частных и многоквартирных домов, международный аэропорт курорта перешел в режим работы по фактической погоде, на запасных аэродромах сейчас находятся четыре самолёта, которые не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды. Горнолыжные трассы всех курортов закрыты - катание сегодня небезопасно.
В Новокузнецке из-за падения дерева на машину погибли люди