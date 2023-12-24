https://ria.ru/20231224/sochi-1917742627.html

В Сочи погиб человек из-за падения дерева

В Сочи погиб человек из-за падения дерева - РИА Новости, 24.12.2023

В Сочи погиб человек из-за падения дерева

Сочинская прокуратура организовала проверку по факту гибели мужчины, которого, предположительно, придавило дерево, поваленное сильным ветром, сообщили РИА... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T11:27

2023-12-24T11:27

2023-12-24T12:29

происшествия

сочи

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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Сочинская прокуратура организовала проверку по факту гибели мужчины, которого, предположительно, придавило дерево, поваленное сильным ветром, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Информация о гибели мужчины в результате сильного ветра появилась ранее в Telegram-канале "ЧП Сочи". На опубликованных кадрах видно, как человека придавило деревом. По сообщению очевидцев, это произошло во время сильного ветра.В прокуратуре гибель мужчины подтвердили."Прокуратура Центрального района города Сочи организовала проверку причин и условий произошедшего, а также взяла доследственную проверку на контроль", - сказал собеседник агентства.В Сочи до 25 декабря действует штормовое предупреждение. В горах курорта синоптики прогнозируют снегопад, на высоте более 1,5 тысячи метров объявлена лавинная опасность, в предгорье возможен мокрый снег и гололедица, на территории прибрежных зон - дожди, град, сильный ветер с порывами до 32 метров в секунду. Согласно информации администрации города, сильный ветер, прошедший в минувшую субботу, повалил более 80 деревьев, сорваны крыши с десяти частных и многоквартирных домов, международный аэропорт курорта перешел в режим работы по фактической погоде, на запасных аэродромах сейчас находятся четыре самолёта, которые не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды. Горнолыжные трассы всех курортов закрыты - катание сегодня небезопасно.

https://ria.ru/20231126/poezda-1911990847.html

https://ria.ru/20231119/novokuznetsk-1910389115.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи