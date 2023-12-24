https://ria.ru/20231224/sochi-1917727531.html
Трассы горных курортов Сочи остаются закрытыми из-за непогоды
Трассы горных курортов Сочи остаются закрытыми из-за непогоды - РИА Новости, 24.12.2023
Трассы горных курортов Сочи остаются закрытыми из-за непогоды
Горнолыжные трассы горных курортов Сочи остаются закрытыми на фоне неблагоприятных погодных условий, приостановлена продажа ски-пассов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T09:20
2023-12-24T09:20
2023-12-24T09:20
новости - туризм
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роза хутор
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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Горнолыжные трассы горных курортов Сочи остаются закрытыми на фоне неблагоприятных погодных условий, приостановлена продажа ски-пассов, сообщили в пресс-службе курорта Роза хутор. "В связи с неблагоприятными погодными условиями горнолыжные трассы сегодня будут закрыты для катания. Также хотим сообщить, что в связи с закрытием трасс сегодня продажа ски-пассов не осуществляется", - предупредили в Telegram-канале курорта "Роза хутор". Там отметили, что подъём гостей без снаряжения будет осуществляться с утра воскресенья посредством работающей канатной дороги "Олимпия". Трассы для катания также закрыли на курорте "Красная Поляна", для навигации туристов там работают три канатные дороги. Покататься в воскресенье не удастся и на курорте "Газпром", где, учитывая погодные условия, приняли решение закрыть горнолыжные трассы. Сейчас на курорте для обзорной экскурсии доступна лишь канатная дорога "Лаура", следующая до Псехако, пояснили РИА Новости в колл-центре "Газпрома". Штормовое предупреждение из-за непогоды действует в Сочи до 25 декабря. В ночь на субботу на курорте прошли сильные дожди, град, ветер, порывы которого достигали 27 метров в секунду. По данным властей, в результате непогоды было повалено более 80 деревьев, к устранению последствий стихии и расчистке дорог привлекли более 150 рабочих, использовалось 130 единиц техники. Из-за ветра и дождя на запасные аэродромы уходили более 20 самолетов, летевших в Сочи, большая часть их них вернулась к окончанию субботы.
https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html
https://ria.ru/20231123/premiya-1911369798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, роза хутор
Новости - Туризм, Сочи, Роза Хутор
Трассы горных курортов Сочи остаются закрытыми из-за непогоды
Трассы горнолыжных курортов Сочи остаются закрытыми для катания из-за непогоды
СОЧИ, 24 дек – РИА Новости.
Горнолыжные трассы горных курортов Сочи остаются закрытыми на фоне неблагоприятных погодных условий, приостановлена продажа ски-пассов, сообщили в пресс-службе
курорта Роза хутор.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями горнолыжные трассы сегодня будут закрыты для катания. Также хотим сообщить, что в связи с закрытием трасс сегодня продажа ски-пассов не осуществляется", - предупредили в Telegram-канале курорта "Роза хутор
".
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Там отметили, что подъём гостей без снаряжения будет осуществляться с утра воскресенья посредством работающей канатной дороги "Олимпия".
Трассы для катания также закрыли на курорте "Красная Поляна", для навигации туристов там работают три канатные дороги. Покататься в воскресенье не удастся и на курорте "Газпром", где, учитывая погодные условия, приняли решение закрыть горнолыжные трассы. Сейчас на курорте для обзорной экскурсии доступна лишь канатная дорога "Лаура", следующая до Псехако, пояснили РИА Новости в колл-центре "Газпрома".
Штормовое предупреждение из-за непогоды действует в Сочи до 25 декабря. В ночь на субботу на курорте прошли сильные дожди, град, ветер, порывы которого достигали 27 метров в секунду. По данным властей, в результате непогоды было повалено более 80 деревьев, к устранению последствий стихии и расчистке дорог привлекли более 150 рабочих, использовалось 130 единиц техники. Из-за ветра и дождя на запасные аэродромы уходили более 20 самолетов, летевших в Сочи, большая часть их них вернулась к окончанию субботы.
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